Azerbaycan istihbarat servisi Ermenistan’dan bilgiler elde etmeye çalıştı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından gerçekleştirilen özel operasyonların sonucunda Azerbaycan istihbarat servisinin Ermenistan’dan bilgiler elde etmeye yönelik adımlar attığını ortaya çıktı.

Aktarılan bilgilere göre Azerbaycan istihbarat servisi Ermenistan’daki bazı cep telefon numaraları kullanarak vatandaşları arayıp anket yapmak bahanesiyle sorular soruyor ve bu yöntemle özellikle Ermeni Silahlı Kuvvetlerindeki durumuyla ilgili bilgiler elde etmeye çalışıyor.

Mesela +374 94 39 75 95 ve +374 93 52 72 08 telefon numaralardan gelen aramaların Azerbaycan istihbarat tarafından yapıldığını tespit edildi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tüm Ermenistan vatandaşlarına uyarıp dikkatli olmaya ve bu tip aramalara, verilen sorulara cevap vermemeye çağırıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/24/Azerbaycan-istihbarat-servisi-Ermenistan/188970