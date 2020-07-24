Ayasofya’da Meryem Ana’nın Göründüğüne İnanılan Alan Boş Bırakıldı

Meryem Ana’nın göründüğü inancı nedeniyle Ayasofya’da bir alan boş bırakıldı. Hristiyanların kutsal olarak gördüğü alan halıyla da kaplanmazken ziyarete açık vaziyette.

Ayasofya’da il cuma namazı eda edildi. Hristiyan inancına göre Meryem Ana’nın göründüğüne inanılan alanın boş bırakıldığı görüldü.

Hristiyanlar için büyük önem taşıdığı belirtilen alan için halı da serilmedi. Avukat Remzi Kazmaz’ın, yeniden camiye çevrilen Ayasofya’nın, ruhuna uygun korunabilmesi için yaptığı öneri uygun bulunduğu ifade edildi.

Kazmaz yaptığı açıklamada, Hızır makamı ile müezzin mahfili arasında kalan ve Meryem Ana’nın göründüğüne inanılan alanın Hıristiyanlar tarafından kutsal kabul edildiğini dile getirdi.

Kazmaz kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, “Dairelerden oluşan, ayakla basılmayan bu alanın açık bırakılması isabetli bir karar olacaktır” şeklinde konuşmuştu.

Bugün kılınan cuma namazı sırasında Meryem Ana’nın göründüğüne inanılan alanın korumaya alındığı görüldü.



Duyarlılıklarından dolayı yetkililere teşekkür eden avukat Kazmaz, Ayasofya’nın, ruhuna uygun korunabilmesi için Fatih Sultan Mehmet dönemindeki hassasiyetlere uyulması gerektiğini ifade etti.

Hristiyan ziyaretçiler için korunan alan ibadete kapalı kalarak korunacak.

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