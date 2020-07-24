Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi güvenli ellere emanet

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde görevlendirilen imam ve müezzinler, ulusal ve uluslararası çevrelerdeki İslam hukuku çalışmalarıyla, Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışmalarında dünya birincilikleriyle tanınıyor.

Burcu Çalık Göçümlü,Halis Akyıldız

Ankara

Bugün kılınan cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi‘nde görevlendirilen imam ve müezzinler, ulusal ve uluslararası çevrelerdeki İslam hukuku çalışmalarıyla, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmalarında dünya birincilikleriyle tanınıyor.

İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten 1934’te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya’da milletin onlarca yıllık hasreti sona erdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Danıştay kararı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından bugün kılınan cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerini, Kültür ve Turizm Bakanlığının ise restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini yürüteceği cami için 3 imam ve 5 müezzin görevlendirildi.

Geçmişte Ayasofya-i Kebir Camii’nin imamlığını o dönemin üniversitesi sayılacak Ayasofya Medresesi’nin büyük hocalarının yaptığı dikkate alınarak, bu anlayışa uygun şekilde Diyanet İşleri Başkanlığınca camiye baş imam olarak ataması yapılan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın ile Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda dünya birincilikleri bulunan imam hatipler Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu ve müezzinler Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik ve Rıdvan Akbaş, hem ülke hem dünya açısından tarihi bir sorumluluğu da üstlenmiş oldu.

Tarihi yapının baş imamı İslam hukuku profesörü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne ataması yapılan imam ve müezzinlerin her biri alanında önemli çalışma ve başarılarıyla tanınıyor.

Tarihi yapının Baş İmamı Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

İstanbul’da 1971 yılında doğan Boynukalın, 1992’de el-Ezher Üniversitesi’nden mezun oldu. 1995’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans tezini tamamlayan, “Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar” başlıklı teziyle 1999’da İslam hukuku doktoru olan Boynukalın, 2000-2001 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen tefsir projesinde uzman olarak çalıştı.

Bu sırada İmam Maturidi’nin meşhur tefsiri “Te’vilatu’l-Kuran” adlı eserin ilmi neşir projesinde yer alan Boynukalın, 2001-2006 yılları arasında İngiltere’de bilimsel araştırmalarını sürdürdü.

Prof. Dr. Boynukalın, 2006-2011 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak görev yaptı. 2011’de İslam hukuku doçenti olan ve 2018’de de profesör ünvanı alan Boynukalın’ın, Hanefi Mezhebi’nin kurucu imamlarından İmam Muhammed eş-Şeybani’ye ait, mezhebin temel eseri el-Asl’ın ilmi neşrini gerçekleştirmesinin yanı sıra telif ettiği çok sayıda Türkçe ve Arapça kitap, makale ve ansiklopedi maddesi bulunuyor.

Arapça ve İngilizce bilen Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hıfzını ve kıraat ilmi tahsilini Dülgerzade Camisi İmam Hatibi Merhum Rizeli Kurra Hafız İbrahim Gündoğar Hocaefendi’de tamamladı. Boynukalın, evli ve dört çocuk babası.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda dünya birincilikleri elde ettiler

Ayasofya-i Kebir Camii’nin bir diğer imamı Hafız Ferruh Muştuer ise 1971’de yılında Kütahya’da doğdu. Hafızlık ve lise tahsilini Kütahya’da tamamladıktan sonra 1996’da Tavşanlı ilçesinde müezzin kayyım olarak göreve başlayan Muştuer, 2006-2010 yılları arasında Avusturya’da uzun dönem din görevlisi olarak hizmet verdi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan, 2013’te İstanbul Eminönü Yeni Cami’ye imam hatip olarak atanan Muştuer, 2015’te Kuveyt’de düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda dünya birincisi oldu. Muştuer, evli ve üç çocuk babası.

Erzurum’da 1980’de doğan Hafız Bünyamin Topçuoğlu da Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi’nin kıraat bölümünü bitirdi. İstanbul İlahiyat Fakültesi mezunu olan Hafız Topçuoğlu, 6 yıl Fatih Camisi imam hatipliğini yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Topçuoğlu’nun Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda 3 kere Türkiye, bir kere de dünya birinciliği bulunuyor.

Ezanlar onların sesinden yankılanacak

Sultanahmet Camisi Müezzini Mehmet Hadi Duran, Sultanahmet Camisi Müezzini İbrahim Çoban, Kadıköy Selamiçeşme Camisi Müezzini, TRT’nin Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye ikincisi olan Şükrü Asıleren, Emirgan Camisi İmam Hatibi, Hafız ve 2014’te Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda dünya birincisi olan Alpcan Çelik ve Beyazıt Camisi Müezzini, 2015’te Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye birincisi olan Rıdvan Akbaş da Ayasofya-i Kebir Camii’ne müezzin olarak atanan isimler.

1970 doğumlu Mehmet Hadi Duran, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1994’te mezun oldu ve İlahiyat Fakültesi Camisi’nde 2,5 yıl görev yaptı. Aynı fakültede Dini Musiki Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayan Duran, çalışmalarına katıldığı Marmara Türk Müziği Topluluğu, Nameİstanbul ve Alaturka Records gibi müzik topluluklarıyla yurt içinde ve yurt dışında birçok programa katıldı.

Halen Ayasofya Hafızlar Topluluğu’nun çalışmalarını yöneten, İstanbul Müftülüğünün hizmet içi eğitim ve tashih-i huruf kurslarında dini musiki dersleri veren Duran, evli ve iki çocuk babası.

Sultanahmet Camisi müezzinliğini 2015’ten bu yana sürdüren, 1982 doğumlu İbrahim Çoban, Marmara İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. İstanbul İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalında doktora öğrencisi olan Çoban, 1996’da Türkiye’yi temsilen Mısır’da düzenlenen uluslararası hafızlık yarışmasına katıldı.

Çoban, 2011-2013 yıllarında Fatih Davutpaşa Camisi müezzinliği, 2013-2015 yıllarında da Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi müezzinliği görevini yürüttü.

TRT’nin 2017’deki Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye ikincisi olan ve 2013’te de bölge ve Türkiye 3’üncülükleri elde eden Şükrü Asıleren, Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi’nin kıraat bölümünü bitirdi, İstanbul İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Asıleren, Tosya’daki ilk görev yerinin ardından Şişli Hacı Nimet Özden Camisi, Esentepe Merkez Camisi ve Kadıköy Selamiçeşme Camisi Müezzini olarak görev yaptı.

1991 doğumlu Rıdvan Akbaş da 2009’da, Anadolu imam hatip lisesi öğrencisi olduğu dönemde liseler arası Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında Türkiye birinciliği elde etti. Diyarbakır Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitiren, bu süreçte imam hatip olarak Bartın’da görev yapan Akbaş, müezzin kayyım olarak İzmir’in Çeşme ve Konak ilçelerinde hizmet verdi. Akbaş, bu sırada lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, Temel İslam Bilimleri alanında yüksek lisansını devam ettiren Akbaş ayrıca 2015’te Diyanet İşleri Başkanlığınca, Din Görevlileri arasında düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu.

1993 İstanbul doğumlu Alpcan Çelik de ilkokul ve ortaokul yıllarında mahallesindeki cami imamının sesinin güzelliğini fark etmesi üzerine Kur’an-ı Kerim derslerine başladı. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi’nden 2012’de mezun olan, hafızlık, talim ve tevcit dersleri alan Çelik, 2014’te Hırvatistan’da düzenlenen Uluslararası Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’nda birincilik elde etti.

Edirne’deki Selimiye Camisi ve ardından Emirgan Hamid-i Evvel Camisi’nde imam hatiplik yapan Çelik, aynı zamanda İlahiyat Fakültesinde öğrenimini sürdürüyor.

https://www.aa.com.tr/tr/ayasofya-camii/ayasofya-i-kebir-cami-i-serifi-guvenli-ellere-emanet/1920942