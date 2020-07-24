93 yaşindaki Nazi savaş suçlusuna 2 yıl ceza

Ancak hapishane şartlarında pratikte yasaması zor olan Bruno Dey’in cezasını iki yıl erteledi.

Hamburg mahkemesi gardiyan Druno Dey’i kampta çalıştığı süreyi göz önüne alarak, Polonya’daki Gdansk yakınlarında bulunan Stutthof kampında katledilen 5230 kişiden sorumlu tuttu.

Ancak cinayete yataklık etmekten 93 yaşında hüküm giyen Dey’e verilen ceza, Wiesenthal Merkezi’nin Kudüs şubesinden Efraim Zuroff tarafından eleştirildi. Zuroff, verilen cezanın topluma yanlış bir mesaj veren absürd bir göz boyama olduğunu belirtti.

Zuroff haberi veren JTA’ya şunları söyledi: “O evine mutlu bir şekilde mahkemeden geri giderken, kamptan kurtulanlar yaşadıkları kabuslarla yaşamaya devam ediyorlar.”

Bu tip suçluların emirlere uymasak idam edilirdik argümanına da karşı çıkan Zuroff açıklamasına şöyle devam etti:

“Halihazırda 14 eski Nazi kampı gardiyanı sorgulanma sürecinde, şimdiye kadar Yahudileri öldürmeyi reddettiği için idam edilen bir Alman’ın kaydına rastlamadık.“

Dey doktoru ve avukatı ile geldiği mahkemede, 1944 ile 45 yıllarında SS gardiyanı olarak çalıştığını itiraf etti.

Dey BBC’ye verdiği bir söyleşide, mahkemede kurtulanların ifadelerini dinlediğinde şoke olduğunu, kampta gaz odalarından ve mahkumların çektiklerinden haberi olduğunu, fakat katliamın boyutları konusunda bilgisi olmadığını söylemiş özür dilemişti.

Ancak Dey’in basınla paylaştığı savunması Savcı Lars Mahnke tarafından tanık ifadeleri ile çürütülmüş, Dey’in soykırımdan haberi olduğu ve kaçanlara da aktif olarak engel olduğu belirtilmişti.

Şalom Gazetesi