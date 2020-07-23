Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan gerilimi!

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Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz hafta cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurduğu anları paylaştı. Öte yandan, Ermenistan tarafından atılan havan topu mermisinin de Azerbaycan tarafından imha edildiği bildirildi. Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Tovuz iline düzenlediği saldırıda evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşları da, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı.

Azerbaycan ordusu, cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurdu.

O anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait mevzi ve çok sayıda askeri kışla yerle bir edildi.

ERMENİSTAN’IN AZERBAYCAN’A ATTIĞI TOP MERMİSİ İMHA EDİLDİ

Azerbaycan’ın Tovuz bölgesindeki bir köyde, dün gece Ermenistan tarafından atılan havan topu mermisi bulundu.

Şans eseri patlamadığı ortaya çıkan 122 milimetre çapındaki mermi, 4 kişilik uzman ekip tarafından imha edildi.

Azerbaycan’a 12 Temmuz’da Ermenistan tarafından yapılan top atışlı saldırıyla başlayan gerginlik sürerken, dün gece, 2 ülke arasındaki sınır bölgesinde bulunan Tovuz’a bağlı Dondarkuşçu köyünde patlamamış havan topu mermisi bulundu.

Ermenistan Ordusu tarafından bir hafta önce atıldığı belirlenen mermi hemen güvenlik çemberine alındı.

Şans eseri köydeki boş bir araziye düşerek, patlamadığı saptanan 122 milimetre çapındaki mermi, hemen güvenlik çemberine alındı. Bölge halkı tahliye edildi.

Top mermisi, Azerbaycan Ordusu’na bağlı 4 uzman tarafından kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.

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SALDIRIYA UĞRAYAN SİVİLLER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Ermenistan ordusunun 12 Temmuz’da sınıra yakın bölgede bulunan Azerbaycan’ın Tovuz iline düzenlediği saldırıda sivillerin evleri hasar gördü.

Tovuz’da evleri kullanılmaz hale gelen iki kız kardeş Abdullahyeva Birane ve Abdullahyeva Höküme, yaşadıklarını anlattı. Abdullahyeva Höküme, saldırı sırasında evde olmadıkları için şanslı olduklarını belirterek, “O gün çok kötü şeyler yaşadık. Ermenistan silahlı kuvvetleri evimizi hedef aldı. Devlet başkanımız sağ olsun, halkımız sağ olsun, ordumuz sağ olsun. Onlara güvenimiz tam. Ermeniler kötü emellerle Azerbaycan’a saldırdı” dedi.

‘SIĞINACAĞIMIZ TEK YER BURASIYDI’

Kız kardeşlerden Abdullahyeva Birane ise, yıkılan evlerinin sığınacak tek yerleri olduğunu ifade ederek, “Bize haber geldi. Evinize bomba düştü diye. Biz de geldik, gördük ne durumda olduğunu.

Biz iki kız kardeşiz, annemiz vefat etti. Bizim sığınacağımız tek yer burasıydı. Ancak biz bunlara rağmen devlet başkanımıza, halkımıza, ordumuza güveniyoruz. İnşallah Allah’ın yardımıyla her şey daha iyi olur. Ermeniler bize ne kadar ateş açsa da biz halkımıza, ordumuza güveniyoruz ve onlardan korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ERMENİLERDEN KORKMUYORUZ’

Ermenilerin saldırısında evinin çatısına havan topu isabet eden Namık Aliyev ise, annesine ilaç almak için çıktığını ve o sırada evde kimse olmadığını belirterek, “Annem hastaydı, ona ilaç almaya gitmiştik. Evden çıkalı 10-15 dakika kadar olmuştu. Komşular haber verdi evinize bomba düştü diye. Koştuk geldik ve durumunu gördük. Biz yine de evimizdeyiz, bir yere kaçmıyoruz. Burada yaşıyoruz ve Ermenilerden korkmuyoruz. Biz evimizde, vatanımızdayız. Şükür Allah’a ki ölüm yoktu” diye konuştu.

https://www.milliyet.com.tr/galeri/azerbaycan-ermenistan-gerilimi-yok-ettiler-6266429/12