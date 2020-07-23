Rusya ve Yunanistan’dan Ayasofya açıklaması: Kilise olarak kalmalı

Müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofya’da ilk cuma namazı yarın kılınacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cuma günü ilk kez namaza açılması planlanan Ayasofya‘nın da gündeme geldiği görüşmede iki lider, Ayasofya’nın “tüm insanlığa ait bir kazanım” olduğunu ve bu şekilde kalması gerektiği mesajı verdi.

Telefon görüşmesiyle ilgili Kremlin’den yapılan açıklamada iki liderin, UNESCO Dünya Mirası listesindeki eserin “olağan dışı kültürel, tarihî ve ruhani önemi”ne vurgu yaptığı, Ayasofya’nın “barış ve anlayışın sembolü” işlevi görmesi gerektiğini kaydettiği bildirildi.

Deutsche Welle’deki habere göre, müze statüsü iptal edilen Ayasofya’nın cami olarak kullanılmaya başlanması kararı Rusyalı dini liderler ve siyasiler tarafından eleştirilirken Rusya yönetiminin resmi açıklamalarında konunun Türkiye’nin iç meselesi olduğuna vurgu yapılmıştı.

Rusya Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, bu ayın başında yaptığı açıklamada “Kutsal Ayasofya’ya yönelik tehdit tüm Hristiyanlık medeniyeti için, dolayısıyla tarihimiz ve maneviyatımız için bir tehlikedir” ifadesini kullanmıştı.

M.S. 532 ile 537 yılları arasında Doğu Roma İmparatoru Justinianus devrinde inşa edilen ve Hristiyanlığın en önemli kiliselerinden biri olarak kabul edilen Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethinin ardından camiye dönüştürülmüş, 1934 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla müze statüsü kazanmıştı. Danıştay 10 Temmuz’da Ayasofya’ya müze statüsü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ardından ibadete açılmak üzere Ayasofya’nın Diyanet’e devredilmesine yönelik kararı imzalamıştı.

https://www.demokrathaber.org/siyaset/rusya-ve-yunanistan-dan-ayasofya-aciklamasi-kilise-olarak-kalmali-h131694.html