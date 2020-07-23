Putin ile Miçotakis Türkiye’nin Ayasofya kararını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye’nin Ayasofya’nın statüsünü değiştirme kararına görüştü.

Kremlin, görüşmenin Atina tarafından talep edildiğini belirtti.

“Putin ve Miçotakis , Rus-Yunan işbirliğinin çeşitli alanlarda gelecekteki ilerlemesini ayrıntılı olarak ele aldı” denilen açıklamada, ikilinin Ayasofya konusunu da görüştüğü aktarıldı.

Kremlin basın servisi, “İkili, bu eşsiz Dünya Mirası Alanının eşsiz kültürel, tarihi ve dini önemini vurguladı. Ayrıca onu evrensel miras, barış ve uyum sembolü olarak korumanın önemine dikkat çekti” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kremlin, görüşmede “Libya ve Doğu Akdeniz’deki durumun da ele alındığını duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda, Danıştay’ın Ayasofya’ya müze statüsü verilmesini öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar vermesine yönelik kararının ardından ilk uluslararası tepki Rus Ortodoks Kilisesi ve Yunanistan’dan gelmişti.

Kilise’nin Sözcüsü Legoida, kararı “çok üzücü” olarak yorumlarken, Yunan hükümeti ise “medeni dünyaya karşı bir provokasyon” olarak tanımlamıştı.

Euronews