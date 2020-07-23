Kudüs’teki kazıda Yehuda Krallığının en önemli merkezi ortaya çıkarıldı

İsrailli arkeologlar Kudüs’te yaptıkları kazıda I. Betamikdaş dönemine ait Yahudi Kutsal Kitabı Tevrat’ta adı geçen Kral Hezikah’tan kalma tarihi eserlerle dolu bir yerleşimi ortaya çıkardı.

Kazıda bulunan 120 adet, 2700 yıllık tarihi küpte krallığın armasının mührü de dikkat çekiyor. Tarihte söz konusu dönem ‘Yehuda Krallar Dönemi’ olarak adlandırılıyor.

İsrail Arkeoloji ve Antik Eserler Bakanlığı’ndan Dr. Yuval Baruh’un bildirdiğine göre, Arnona olarak bilinen bölgede ortaya çıkarılan merkez Krallar Döneminin son günleri hakkında birçok bilgi de taşıyor. Dr. Baruh ortaya çıkarılan arkeolojik yerleşimin bölgede diğer bulunan yerleşimlerle bağlantısı olduğunu, Yehuda Krallığının farklı bölgeleri nasıl koordineli bir şekilde yönettiği konusunda arkeologlara önemli bilgiler sağladığını belirtti.

Bulunan 2700 yıllık eserler Yehuda Krallığının nasıl vergi topladığı gibi birçok konuda dönemin yaşantısına ışık tutuyor.

http://www.salom.com.tr/haber-115339-kudusteki_kazida_yehuda_kralliginin_en_onemli_merkezi_ortaya_cikarildi.html