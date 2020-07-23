Kilise Önderlerine Ölüm Tehdidi

Antalya İncil Kiliseleri’nin Kaleiçi’ndeki merkezine gelen bir kişi kilise önderlerini ölümle tehdit etti. Taksirle yaralamadan sabıkası olan saldırganın daha önce de kilisenin camlarını taşlayarak kırdığı öğrenildi.

“KİLİSEYE FARKLI BEKLENTİLERLE GELME” DEYİNCE SİNİRLENDİ

Öğrenilen bilgilere göre, iki sabıkası olduğu öğrenilen saldırı şüphelisi Caner G. 12 Temmuz Pazar günü 10.30’da, kilisenin ibadet saatinden önce gelerek kilisenin önderi Özgür Uludağ’ı sordu. Kilisenin görevlisi ise, yarın geleceğini söyleyerek kişiyi gönderdi. Pazartesi günü 11.30’da tekrar kiliseye gelen Caner G., güvenlik görevlisine tekrar Özgür Uludağ’ı sordu. Görevli de onu kilisenin diğer önderi Erkan Fırat’a yönlendirdi. Pastör Fırat ile Kilisenin kafesinde oturup konuşmaya başlayan Caner G., kilise önderi Erkan Fırat’ın ifadesine göre gerçeklikten kopup, tuhaf şeyler anlatmaya başladı. Bunun üzerine kendisine kiliseye ibadet amacıyla değil farklı beklentilerle geldiği belirtilerek bu beklentilerle kiliseye gelmemesi söylendi.

Caner G.’nin bunun üzerine Fırat’a “Sen de Özgür de kendinizi ölmüş bilin. Bu kilisenin camını bir kaç ay önce ben kırdım, tekrar saldırır gerekirse yakarım” diyerek tehditler savurması üzerine kilisenin güvenlik görevlisi devreye girerek şüpheli saldırganı kilisenin dışarısına çıkardı. Güvenlik görevlisine de dışadıda “bu kilisede benim hasmım var. Kilisenin önderi Özgür Uludağ’dır” diyen saldırgan polislerler gelmeden önce kiliseden uzaklaştı.

EMNİYET SALDIRGANIN PEŞİNDE

Olay üzerine Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden polisler, kiliseye gelerek bilgi aldı. Kilise önderleri Özgür Uludağ ile Erkan Fırat, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu. Hristiyan Haber’e olayla ilgili bilgi veren Antalya İncil Kiliseleri Önderlerinden Özgür Uludağ, “Emniyet Müdürlüğü’nde 4,5 saat ifadelerimiz alındı. Şikayetçi olduk. Emniyet yetkilileri, zanlıyı yakalamak üzere çalışmaya devam ediyor. Yakalanıp adliyeye sevk edilince durumunu takip edeceğiz. Emniyet mensupları olağanüstü gayretle ilgileniyorlar. Bizimle de yakın temastalar. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Saldırgan, Caner G,’nin daha önce taksirle adam yaralama ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi. Kilisenin camlarının taşlanarak kırılması ile ilgili saldırıda göz altına alınan saldırganın, pişman olduğunu söylediği için adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, kilise de şikayetçi olmadığı için dava açılmadığı ve serbest kaldığı öğrenildi.

https://www.hristiyanhaber.net/2020/07/22/kilise-onderlerine-olum-tehdidi/