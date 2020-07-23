İmamoğlu: Ayasofya için davetiye gelmedi

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) aktardığına göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk’ kitabının Kadıköy İstanbul Kitapçısı’nda gerçekleştirilen tanıtımı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ayasofya’da yarın kılınacak cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan kendisine davet gelmediğini belirten İmamoğlu, “Davetiye gelmedi. Büyükşehir belediyesi olarak üzerimize düşen bütün vazifeleri yerine getiriyoruz. Sayın Valimizle konuştuk. Görevlendirme istedi. Hem genel sekreterimizi hem de genel sekreter yardımcılarımızı görevlendirdik” dedi.

İmamoğlu devamında şu bilgileri verdi:

“Orada on binlerce seccade dağıtımından tutun, bütün tuvaletleri lavaboları hizmete sokmaktan tutun, İETT otobüslerinin Yenikapı’da araçların park edilip taşınmasına varıncaya kadar lojistik, güvenlik, temizlik bütün ekiplerimizle Sultanahmet civarında, Valiliğimizin ön gördüğü ne varsa yerine getiriyoruz. Yarın Ayasofya Camii’nde düzenlenecek cuma namazı süresince bütün tedbirlerin alınması konusunda arkadaşlarım gereken vazifesini yerine getiriyor. Bana davetiye gelmedi. Her vatandaş gibi benim çalışma arkadaşlarımdan isteyen herkes gidebilir. Ben yarın Ankara’dayım. Hacı Bayram Veli Camii’ndeyim.”

‘Soylu ile görüşmemize Cumhurbaşkanı da telefonla katıldı’

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalar’daki ulaşım sorununa dair yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

“Adalar’daki elektrikli araçlar ile ilgili sonuç çıktı. Bugün UKOME’de kararlar alınacak. Bir takım takviye, destekleyici ve bazı sıkıntıları giderici kararlar alınacak. Sayın İçişleri Bakanımız ile iki saati aşkın bir toplantı yaptık. Hem bizden, hem İstanbul Valiliği’nden hem de bakan yardımcısı olmak üzere yetkililer katıldı. Çözüm arayışı psikolojisi ile orada oturmak ve bir arada bu çalışmayı yapmak beni çok mutlu etmiştir. Sayın Soylu’ya teşekkür ediyorum. Sürece katkı sunmak adına telefonla dahi olarak katılıp bu sürece ciddi bir katkı sunması ve böyle bir sorunun çözülmesine dönük bir ilgi göstermesi Sayın Cumhurbaşkanımızın beni mutlu etmiştir.”

Bir gazetecinin “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başka bir konu konuştunuz mu?” sorusunu üzerine İmamoğlu, “Yeni araçları konuştuk. Faytonların gittiğini hatta Türkiye’nin farklı yerlerine hizmet vermek adına dağıldığını hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de İçişleri Bakanımıza anlattım. Yeni araçların geçici olarak hizmet vermesi konusunda karar birliğine vardık. Bu yaklaşık bir yıl olacak. Bu bir yıl içerisinde de tescillenebilir. Adaya mahsus yerli bir elektrikli araç üretimi konusunda da karar birliği yaptık. O konuda AR-GE çalışmalarına hatta vatandaşımızı içine katan çalışmaları da başlattık” dedi.

Sputnik Türkiye