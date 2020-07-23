İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık: Ayasofya’da kılınacak namaz cuma namazı değildir; diyanet veya hükûmet namazı olabilir

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|İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, 24 Temmuz’da Ayasofya’da kılınacak ilk cuma namazıyla ilgili, “Davetiyeyle cuma namazı olmaz. Bir diyanet veya hükûmet namazı olabilir. Dolayısıyla yarın Ayasofya’da kılınacak namaz Cuma namazı değildir” dedi.
24 Temmuz’da cuma namazı kılınacak olan Ayasofya için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, siyasetçiler, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı devlet ve din insanlarının da aralarında bulunduğu 500 kişiye davetiye göndermesine ilahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık’tan tepki geldi.
Mezopotamya Ajansı’na konuşan Eliaçık, cuma namazı için belli başlı isimlere davetiye gönderilmesine ilişkin, “Bir defa cuma namazı olması için umuma açık olması lazım. Davetiye ile cuma namazı olmaz. Bir diyanet namazı veya hükûmet namazı şeklinde olabilir. Dolayısıyla yarın Ayasofya’da kılınacak namaz cuma namazı değildir. Bu hükûmetin, diyanetin yönettiği bir namazdır. Ve cuma burada kullanılmaktadır. Davetiyenin olmaması, sınıf namazı olmaması gerekir. Orada bağımsız bir hutbe okunması gerekir. Hutbe okuyacak kişinin iktidara bağlı olmaması ve devlet memuru olmaması gerekir. Özgür, bağımsız, kendi emeğiyle geçinen bir imam olması gerekir. Bunların hiçbiri gördüğünüz gibi yok” ifadelerini kullandı.
Ayasofya, Allah adına insanları aldatmanın yeryüzündeki en büyük sembollerinden biridir. İsa, Musa, Muhammet peygamberler olsa hiçbiri Ayasofya’ya girmezdi. Çünkü orası haram parayla, köle emeğiyle yapılmıştır” diye konuştu.
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