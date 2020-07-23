İETT, Ayasofya’nın açılışı için üç gün boyunca ring seferler düzenleyecek

İETT, 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak Ayasofya için Kazlıçeşme-Yenikapı-Sultanahmet hattında çalışacak ring seferleri düzenleyecek.

6 kilometre uzunluğundaki ring hattında bir sefer yaklaşık 30 dakika sürecek. 25 araçla yapılacak seferler ücretsiz olacak ve sefer sıklığı yaklaşık 1 dakika olacak.

Vatandaşların Ayasofya’ya kolay ulaşımı için düzenlenen ring seferleri 24-25-26 Temmuz günlerinde, saat 09.00 ile 20.00 arasında yapılacak.

T24