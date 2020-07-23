İBB, cuma namazı için Ayasofya’ya gelenlere ücretsiz maske ve seccade dağıtacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Temmuz’da Ayasofya’da kılınacak ilk cuma namazı öncesinde bir dizi önlem aldı. Bölgedeki güzergahta 25 otobüs ile ücretsiz ring sefer yapacak, İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek. Alanda, 25 biner adet su, maske, dezenfektan, tek kullanımlık seccade dağıtılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ayasofya Camii’nde 24 Temmuz’da kılınacak ilk Cuma Namazında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı. İBB Saraçhane binasında gerçekleşen toplantıda, Eminönü – Yenikapı – Kazlıçeşme ve Sultanahmet Meydanları’nda oluşabilecek sorunları önlemek üzere bir dizi tedbir alındı.

İETT ücretsiz ring seferleri yapacak

İBB yönetimi tarafından alınan kararlar şöyle:

İETT, Kazlıçeşme – Yenikapı – Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ile ring sefer yapacak. Ulaşım ücretsiz sağlanacak.

sağlanacak. Eminönü – Sultanahmet – Beyazıt çatalında tramvay seferleri yapılmayacak.

Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durdurulacak.

Eminönü İtfaiye istasyonu personel sayısı artırılacak; Yenikapı – Kazlıçeşme Meydanlarında 1’er adet, Sultanahmet Meydanında 2 adet görevli araç konumlandırılacak.

Kazlıçeşme – Yenikapı – Sultanahmet Meydanı – Beyazıt Meydanı – Eminönü hattında, 25 araç 100 personelle, vatandaşların güvenli şekilde yönlendirilmesi sağlanacak.

Gülhane içerisinde bulunan Kandil Restoran ve BELTUR Mobo Büfe 24 Temmuz Cuma günü 07:00– 17:00 saatleri arasında kapatılacak.

Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane’deki İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek; hizmetin aksamaması için alandaki personel sayısı artırılacak.

Mobil büfe ve çadırlar kurulacak

Sputnik Türkiye