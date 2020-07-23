HDP’nin Ayasofya’da Cuma’ya davet edilmemesi: Diyanet anayasayı yok sayıyor

‘Diyanet İşleri Başkanlığı bu tutumuyla toplumsal sorun üreten siyasi bir rant merkezi haline gelmiştir. Bunu özellikle vurguluyoruz, utanmaları gerektiğini söylüyoruz.’

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından yarın ilk kez gerçekleştirilecek Cuma namazı için Diyanet’ten davet gelmediğini belirterek, “Anayasa madde 80 der ki: ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil bütün milleti temsil ederler.’ Şimdi, buradaki esas budur. Bu esas belli ki Diyanet İşleri Başkanlığını bağlamıyor, Diyanet İşleri Başkanlığı ayrımcılık yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı teamülleri, anayasayı yok sayıyor” diyerek tepki gösterdi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından yarın ilk kez gerçekleştirilecek Cuma namazına HDP, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) davet edilmemesini ayrımcı, dışlayıcı bir tutum olduğunu ve anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

“DİYANET AÇIK BİR SİYASİ AYRIMCILIK YAPMIŞ”

Diyanet’in Meclis’te grubu bulunan partilere davetiye gönderdiğini belirterek, “Davetiyenin içeriğiyle ilgili bir şey konuşmak istemiyorum çünkü o ayrı bir konu, ayrı bir tartışma. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı, Halkların Demokratik Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi ve Türkiye İşçi Partisi milletvekillerine bu davetiyeyi göndermemiş. Diyanet İşleri Başkanlığı açık bir siyasi ayrımcılık yapmış. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu ayrımcı tavrı anayasaya aykırıdır” dedi.

“DİYANET TEAMÜLLERİ, ANAYASAYI YOK SAYIYOR”

Anayasa’nın 80’inci maddesine atıfta bulunan Oluç, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil bütün milleti temsil ederler’ der. Şimdi, buradaki esas budur. Bu esas belli ki Diyanet İşleri Başkanlığını bağlamıyor, Diyanet İşleri Başkanlığı ayrımcılık yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı teamülleri, anayasayı yok sayıyor. HDP’yi, DBP’yi ve TİP’i dışlayarak bir tutum alıyor. Bu tavır kin ve nefret tohumlarını ekmek ve boy vermesini sağlamaya yönelik siyasi bir tavırdır, Diyanet siyaset yapmaktadır bunu asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.

“DİNİ KULLANARAK AYRIMCILIK YAPMALARINI PROTESTO EDİYORUZ”

“Diyanet İşleri Başkanlığı faize, ranta, lükse, israfa boğulmuş bir haldedir” diyen HDP’li Oluç, şöyle devam etti: “Ülkede ayrımcılığın derinleşmesini sağlayarak suçlarını örtmeye çalışmaktadır. Açıktır ki Diyanet İşleri Başkanlığı yasal sorumluluklarının yerine, sarayın siyasi programına dini meşruiyet kazandırmaya çalışan bir tutum içindedir dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu tutumunu kınıyoruz, bunu kesinlikle kabullenmiyoruz, ayrımcılık yapmasını kesinlikle çok ağır bir şekilde, en sert biçimde eleştiriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı bu tutumuyla toplumun sorunlarının çözüm adresi değil, toplumsal sorun üreten siyasi bir rant merkezi haline gelmiştir. Bunu özellikle vurguluyoruz, utanmaları gerektiğini söylüyoruz, dini kullanarak ayrımcılık yapmalarını protesto ediyoruz.” (ANKA)

Artı Gerçek