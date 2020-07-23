Ermenistan’dan Türkiye açıklaması: Türkiyen’nin istikrarsızlaştırıcı rolüne defalarca tanık olduk

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Türkiye’nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına olası müdahalesi konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Mnatsakanyan, France 24 kanalına mülakat verdi.

Bakan, Dağlık Karabağ barış sürecinde AGİT Minsk Grubu’nun büyük katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

“Bu çatışmaya, daha doğrudan olası Türk müdahalesi konusunda endişeleriniz var mı?” sorusu üzerine Mnatsakanyan, “Açıkçası buna kayıtsız kalamayız. Elbette bunu kayıtsız bir şekilde karşılayamayız. Tabii ki bu bir endişe konusu.” ifadesini kullandı.

Mnatsakanyan, Türkiye’nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına olası doğrudan müdahalesinden endişe duyduklarını belirtti.

Ermenistan’ın çatışma risklerini azaltmak ve ateşkes ihlallerini araştırmak için önlemler alma konusunda ısrarcı olduğunu vurgulayan Mnatsakanyan, Azerbaycan’ın aynı ölçüde ısrarcı olmadığını açıkladı.

Mnatsakanyan, iki ülke arasındaki barış sürecini desteklemek için iyi bir temel oluşturmaya çalıştıklarını da vurguladı.

‘Bütün bunların gerçek sebebi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olabileceğini düşünüyor musunuz?’ sorusu üzerine bakan şöyle konuştu:

“Biz Türkiye’nin komşuluğu olan Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika, Orta Doğu bölgelerinde istikrarsızlaştırıcı rolüne tanık olduk. Şu anda da Türkiye’nin bu istikrasızlık faktörünü bölgemiz Güney Kafkasya’ya taşıma girişimine tanık oluyoruz. Bu girişimi de Türkiye’nin Güney Kafkasyadaki ‘tarihi misyonunun ışığında’ gösteriliyor. Şimdi siz böyle bir ‘tarihi misyonun’ Ermenistan’da son yüzyılın başında gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı’nın üzücü anılarının uyandırılmasını anlıyorsunuz ve tabii, biz bu konuda çok endişeliyiz. Ermenilere karşı yapılan bu soykırım suçunun cezasız kalmasına dayanarak Türkiye tarafından Güney Kafkasya’da herhangi bir rolü olmasının açıkça iddia edilmesine de tanık oluyoruz.”

Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ Sorunu’nda Türkiye’nin herhangi bir rolü olmadığının altını çizdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/23/Ermenistan-Fransa-Türkiye-Azerbaycan-Karabağ/188826