Ermenistan ile Rusya’dan SİHA’lara karşı ortak tatbikat

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan, 23 Haziran’da Rusya ile Ermenistan’ın ortak bölgesel hava savunma sistemi tatbikatı yaptığını duyurdu.

Stepanyan, sosyal medya Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tatbikatın amacının keşif ve silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı mücadele yöntemlerinin incelenmesi olduğunu kaydetti.

Tatbikat sırasında SİHA’lara karşı yeni mücadele yöntemlerinin geliştirileceğini aktaran sözcü, “Tatbikata Rus ve Ermeni hava savunma sistemlerinin komutanları, Rus ve Ermeni avcı savaş uçakları ve Ermenistan ordusunun hava savunma sisteminin bütün birlikleri katılıyor.” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI