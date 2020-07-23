Can DÜNDAR

ARTI GERÇEK – İslamcıların, asırlık bir Lozan antipatisi vardır. Çünkü Lozan, sadece savaşı bitiren anlaşma değildir; dine dayalı bir imparatorluğun yerine laik bir cumhuriyetin kuruluş senedidir. Türkiye’nin Batı’ya kabul vizesidir.

Müzeden camiye çevrilen Ayasofya’da ilk namazın Lozan Anlaşması’nın imza tarihi olan 24 Temmuz’a denk getirilmesiyle verilmek istenen mesaj çok açık:

Bu namazla, sadece müzenin yerine cami ibadete açılmıyor, laikliğin yerine siyasal İslam’a, Cumhuriyet’in yerine hilafete, Batı’nın yerine Ortadoğu’ya yol açılıyor.

İslamcı hareketin son dönemdeki en büyük siyasal şovu bu…

Din kozunu oynayarak muhalefeti kendisini desteklemek zorunda bırakan Erdoğan, “Meclis’teki ortak tavır çok anlamlı” dese de camide bile bölücülüğü eksik etmedi; Cuma namazına, HDP’yi davet etmedi. CHP’ye gelince…

Ayasofya kararına sessiz kalarak, Lozan’ın yıldönümündeki Cuma şovuna gözyumarak, parti tarihine yazılacak bir geri adıma ortak oldular. Partinin kurucusu Atatürk’ün imzasının silinmesine, Lozan’da güvenceye alınan azınlık haklarının çiğnenmesine ses etmediler. Yanlışlığı daha önce defalarca kanıtlanan “Dindarları küstürmeyelim” yaklaşımıyla laiklikten bir taviz daha verdiler. Böylece Erdoğan’ın muhalefeti seccadede hizaya dizme projesine dolaylı destek oldular.

CHP’nin şunu anlaması lazım:

Dindarlara saygı demek, onlarla namazda saf tutmak demek değildir; dindarlara saygı demek, onların ibadet özgürlüğünü sonuna kadar savunmak ve kutsal kabul edilen dini, bu tür bölücü siyasal şovlardan kurtarmak demektir. İnananları buna ikna etmek, Cuma’da yer kapmaktan daha etkili ve önemlidir.

Kim derdi ki Ayasofya’yı müzeye çeviren liderin partisi, 24 Temmuz’u Ayasofya’da ibadetle kutlayacak ya da kutlanmasına gözyumacak…

Şimdi buyrun Lozan’ın cenaze namazına…

Artı Gerçek