Ayasofya’ya cami tabelası asıldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi” yazan tabelayı açtı.

Fotoğraf: Yasin Aras – İstanbul/AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile cami statüsüyle ibadete açılacak olan Ayasofya’da incelemelerde bulundu.

Erdoğan, ziyareti sırasında “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi” yazan tabelayı açtı.

Ankara’daki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından İstanbul’a giderek Ayasofya’ya geçti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

Erdoğan ve beraberindekiler Ayasofya Camisi’nin girişine gelerek “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi” yazan tabelayı açtı, tabela önünde fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, bundan dört gün önce, 19 Temmuz Pazar günü de Ayasofya’ya giderek incelemelerde bulunmuştu. (EKN)

bianet