Yunanistan Dışişleri Bakanı: Ayasofya Müzesi’nin camiye çevrilmesi ‘açıklanamaz’ bir durum

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Ayasofya Müzesi’nin camiye çevrilmesi konusunda aldığı kararın “açıklanamaz” olduğunu söyledi.

Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir araya gelen Dendias, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz’de Türkiye ile artan gerilim ve Ayasofya konusuna da değindi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu iddia eden Yunan Bakan, Ankara’nın bu tutumunun NATO üyesi ülkelerin uyumuna ve Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerine zarar verdiğini söyledi.

Türkiye’nin Ayasofya Müzesi’ni camiye çevirerek yeniden ibadete açma girişiminin dünya ve UNESCO mirasına karşı provokatif bir eylem olduğunu dile getiren Dendias, bu kararın “açıklanamaz” olduğunu savundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Alman mevkidaşı Heiko Maas. Petros Giannakouris/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Maas: Ankara Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarını sonlandırmalı

Öte yandan Yunanistan’daki ziyaretinde konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde gelişme olduğu taktirde Ankara hükümetinin Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarını sonlandırması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Petros Giannakouris/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Maas, Almanya’nın Kıbrıs Adası açıklarında Türkiye tarafından yapılan sondaj çalışmaları konusundaki tavrının oldukça net olduğunu belirterek, “Türkiye uluslararası hukuk kurallarına saygı göstermeli. Bu bağlamda, Ankara ile AB ilişkilerinin gelişebilmesi için Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gerginliği artırıcı eylemlerden kaçınması gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaptığı sondaj, sismik araştırma ve doğal gaz arama çalışmalarının Ankara ile Libya’nın uluslararası açıdan tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşma çerçevesinde yapıldığını, uluslararası hukuka aykırı herhangi bir durum olmadığını söylemişti.

Maas, Erdoğan ve Çavuşoğlu ile gerginlik yaşadı

Heiko Maas, haziran ayı sonlarında Türkiye’ye gelerek Çavuşoğlu ile görüşmüş, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerle Suriye konusu ele alınmıştı.

Maas, Suriye’nin kuzeyindeki operasyon nedeniyle Almanya’nın Türkiye’ye silah ihracatını sınırlandırılmasını talep etmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerginlik yaşamıştı.

Maas, haziran ayı sonunda Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. Anadolu Ajansı

Erdoğan, Maas’a hitaben “Haddini bilmez bir adam, Türkiye’ye silah satmayacağız diyor” ifadelerini kullanırken, Maas, “Erdoğan’ın füzelerle değil, sözlerle vurmasını tercih ederim” sözleriyle karşılık vermişti. Maas, Çavuşoğlu’nun benzer açıklamalarını ise yanıtsız bırakmıştı.

Euronews