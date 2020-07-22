Tüm sinagoglar salgın koşullarıyla hizmet veriyor

Türk Yahudi Toplumu, tüm sinagogların pandemi kurallarına uygun olarak, kendi düzenlerinden hizmet verdiğini duyurdu. Tüm sinagoglarda katılımların halen sınırlı olduğu, maske ve siperliksiz girişin yasak olduğu hatırlatılarak, katılım için rezervasyon yapılması istendi.

Ada sinagoglarındaki Şabat dualarına (Cuma akşamı ve cumartesi sabahı) rezervasyon için 0534 797 03 37 numaralı telefon aranabilir.

http://www.salom.com.tr/haber-115321-tum_sinagoglar_salgin_kosullariyla_hizmet_veriyor.html