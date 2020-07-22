Son dakika | Başkan Erdoğan’dan ‘Ayasofya Camii’ paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter’dan ‘Ayasofya Camii‘ne ilişkin videolu bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, “Ayasofya… Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin…” dedi.

Son dakika haberi… Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz’da ibadete açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter’dan ‘Ayasofya’ya ilişkin bir videolu bir paylaşımda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’nı paylaştığı video klipte, sözü ve müziği Yücel Arzen’e ait ‘Ayasoyfa’ isimli eser birçok farklı dilde seslendirildi. Klipte ayrıca Ayasofya Camii’nin görüntüleri yer aldı. Erdoğan video klibi, şarkının da sözleri olan, “Ayasofya… Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin…” ifadeleriyle paylaştı.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/07/22/son-dakika-baskan-erdogandan-ayasofya-paylasimi