Nükleer Karşıtı Platform’dan Azerbaycan’ın Ermenistan’a nükleer tehdidini kınama – Ermenistan Kamu Radyosu

Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Azerbaycan’ın Ermenistan’ı Metsamor Nükleer Santralı’nı hedef almakla tehdit etmesini kınadı ve risklere dikkat çekti.

‘Ermenihaber’ ajansına göre Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Azerbaycan’ın Ermenistan’ı Metsamor Nükleer Santralı’nı hedef almakla tehdit etmesini kınayan bir basın açıklaması yaptı.

Santralin Türkiye’ye sadece 16 kilometre uzaklıkta olduğu hatırlatılarak, Türkiye AKP hükümetine, Azerbaycan’ın Metsamor Nükleer Santrali’ne yönelik yapılacak bir saldırının Türkiye ve bu bölge açısından doğuracağı ağır sonuçların hatırlatılmasına ilişkin göreve çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, Azerbaycan hükümetinin nükleer santrala yönelik tehditleri karşısında, Dünya Atom Enerjisi Kurumu’nun ve Birleşmiş Milletler’in acilen önleyici tedbirler almasını talep edildi.

”Nükleer santralların barındırdığı risklerin sonucu, yaşanan büyük felaketlerle acı bedeller ödenerek tüm dünya kamuoyunca görülmüşken, ülkeler arasında çıkan savaşlarda saldırı hedefi olarak gösterilmesini kabul etmiyoruz” denilen açıklamada, Azerbaycan’ın nükleer tehdidinin uluslararası hukuk kurallarına özellikle de Cenevre Konvansiyonu Birinci Ek Protokolü’ne aykırılık teşkil ettiği ve uluslararası savaş konvansiyonu kapsamında suç işlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada Metsamor Nükleer Santralı’nın 1977 yılında Çernobil ve Fukuşima ile aynı teknoloji kullanılarak Rosatom tarafından inşa edildiğini hatırlatıldı.

”Türkiye sınırlarının hemen yanında, adeta görülmemiş güçte yıkıcı saatli bomba niteliği taşıyan santrallar, ulusal güvenliğimiz açısından büyük tehdit oluşturmaktadır. Metsamor’a olası bir saldırı sonucunda; Iğdır, Kars ve Ağrı illerimiz başta olmak üzere, Yerevan, Nahçıvan, Gürcistan, İran gibi sınıra komşu ülkeler ve hatta Avrupa için de hayati tehlike oluşturacağı oldukça açıktır” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu