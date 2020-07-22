Korkarım Ayasofya yakında “perdeli cami” diye anılacak

Mehmet Tezkan

İddia ediyorum birçok kişi sadece namaz kılmak için değil, perdenin açılışı kapanışını görmek için, Ayasofya’nın kilise havasından camiye geçişini izlemek, tekrar eski haline dönüşünü görmek için gidecektir

Bir bölümü ibadete açık olan Ayasofya’nın (kutsal bilgelik) tamamı ibadete açılıyor. İki gün sonra ilk cuma namazı kılınacak.

Namazı, Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidar ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de cuma namazını Ayasofya’da kılacaklar, safta yerlerini alacaklar. Diyanet İşleri Başkanı, öteki parti liderlerini de davet etmiş. Kılıçdaroğlu katılmayacağını söylemiş, Meral Akşener katılırım demiş. Diğerlerini bilmiyorum. Zannediyorum onlar aranmamıştır bile (Mithat Sancar / HDP, Ahmet Davutoğlu / Gelecek Partisi, Ali Babacan/ DEVA Partisi, Temel Karamollaoğlu /Saadet Partisi). Cuma namazına 1500 kişinin katılması öngörülmüş. Sosyal mesafe dikkate alınırsa cemaat Sultanahmet’e yayılacak demektir.

Anlaşılan o ki, iktidar Ayasofya’nın açılışını büyük bir gövde gösterisine dönüştürmeyi hedefliyor. Hazırlıklar bu yönde.

İyi de bu gövde gösterisi kime karşı olacak?

Rusya?.. Yunanistan?.. Avrupa?..

Kime karşı, ne amaçlı?..

Bahçeli bu kararın bir irade beyanı olduğunu belirtmiş; “Egemenlik hakkımızın hilafsız ve şüphesiz kullanımıdır” demiş.

Egemenliğimiz konusunda tartışma mı var, şüphe mi var, egemenliğimize son vermek isteyenler mi var?.. Ayasofya’yı bu şekilde açarak, memleketin hayati meselesi çözülmüş havası yaratarak, kime neyi ispat etmeye çalıştığımızı merak ediyorum.

Bu arada pandemi koşullarında bu buluşmaya valiliğin hangi gerekçeyle izin verdiği de ayrı bir konu. İki bin, üç bir kişi Ayasofya çevresinde toplanacak. Bir de bölgeye akın eden meraklıları, zafer kutlamaları yapmak isteyen siyasal İslamcıları katarsak bir hayli kalabalık olacağa benzer. Biliyorsunuz çoklu baro sistemine karşı çıkan baro başkanlarının sosyal mesafe korunarak açık hava mitingi yapmasına pandemi nedeniyle izin verilmemişti.

Neyse bu ayrı konu!..

Dilerim namaz öncesi ve sonrası Koronavirüs’e meydan okuyan görüntülere tanık olmayız.

Bu arada Ayasofya tam anlamıyla camii olmuyor ama kilise özelliği de bozulmuyor. Bahçedeki ve kapı girişindeki Hıristiyanlık ögeleri korunacakmış.

Peki içeride nasıl namaz kılınacak?

Fresk ve mozaikler zarar görmesin diye namaz saatlerinde ışık teknolojisiyle değil, elektronik raylı sistemle çalışan perde kullanılarak kapatılacakmış. 6.5 metrelik Theotokos ve 7.5 metrelik Gabriel mozaikleri ile seraphim melekleri freskleri bu yöntemle kapatılacak. Yerdeki mozaiklerin üzeri zaten halıyla örtülecek.

Şöyle olacakmış: Namaza bir dakika kala, yani ezan başlarken uzaktan kumandayla perde kapanacak. Namaz biter bitmez açılacak.

O zaman şöyle bir durum ortaya çıkacak: Ayasofya namazla birlikte perdeli camiye dönüşecek. Namaz biter bitmez, cemaat, “es selamu aleyküm ve rahmet’ullah“ deyince yeniden Ayasofyaolacak. Yani camii/kiliseye dönüşecek. Müze gibi hizmet vermeye başlayacak.

İddia ediyorum birçok kişi sadece namaz kılmak için değil, perdenin açılışı kapanışını görmek için, Ayasofya’nın kilise havasından camiye geçişini izlemek, tekrar eski haline dönüşünü görmek için gidecektir.

Yani Ayasofya gün boyu Ayasofya olacak (camii/kilise=müze) namaz saatlerinde perdeli cami haline gelecek.

Korkarım bir süre sonra adı perdeli camiye çıkacak. Böyle anılacak.

Cumayı nerede kılacaksın?

Perdeli Cami’de!

https://www.msn.com/tr-tr/haber/yazarlar/korkarım-ayasofya-yakında-perdeli-cami-diye-anılacak/ar-BB171oS6