Dışişler Sözcüsü: “Ermenistan, Karabağ sorunu için Türkiye ile hiçbir formatta çalışmıyor”

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Anna Nağdalyan, “Facebook” üzerinden düzenen basın toplantısında kullanıcıların sorularını yanıtladı.

Ermenistan’ın, Türkiye’yi durdurmak üzere Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’ın kurduğu ittifakla işbirliği yapıp yapmayacağına dair soruyu cevaplayan Nağdalyan, “Ermenistan’ın dış politikasının temel hedefi her zaman kendi güvenliğinin sağlaması oldu ve olmaya devam ediyor. Bu açıdan, kendi güvenliğimizin kapsamlı korunmasına yönelk tüm platformları önemsiyor ve kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, Dağlık Karabağ ihtilafının çözüm sürecine katılmasına dair soruya cevaben ise Sözcü, “Ermenistan, Karabağ sorununun çözümü ile ilgili Türkiye ile hiçbir fotmatla çalışmıyor. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ile ilgili ihtilafın çözüm formatı AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığıdır” yorumunu yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/22/Ermenistan-Karabağ-AGİT-Türkiye/188739