Azerbaycan, Ermenistan’a karşı ilk kez Spike NLOS füze sistemleri kullandı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkenin Tavuş idari bölgesine Azerbaycan’ın saldırılarının sonucunda vurulan hava araçlarının kalıntılarını sergiledi. Bu sergide, İsrail yapımı Spike NLOS füzelerin parçalarına da rastlanması mümkün.

Aslında hem kara, hem hava platformlarına entegre edilmesi mümkün olan bu güdümlü füze sistemlerinin, Azerbaycan’da ilk olarak savaş gemisine entegre edildiği biliniyor. Azerbaycan, 2016 Nisan Savaş’ndan sonra Spike NLOS tanksavar füze sistemlerini satın aldığını duyurmuştu.



Azerbaycan’ın, bu sistemlerin kara platformlarına entegre halinde hiç göstermediğini de dikkat alındığında Azerbaycan’ın, Temmuz 2020’de başlattığı savaşta ilk kez Spike NLOS füzeleri helikoptere entegre ederek kullandığı tahmin edilebilir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/22/Azerbaycan-Ermenistan-Spike-NLOS/188759