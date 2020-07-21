Yerevan’da Ermeni ordusunun düşürdüğü Azerbaycan ait İHA’lar sergilendi (foto)

Ermeni askerler Ermenistan Azerbaycan sınırında son günlerde yaşanan çatışmalarda İsrail yapımı insansız hava araçlarının yenilmezliği efsanesinin havaya uçurduklarını düşünüyorlar.

Yerevan’daki Hava Harp Okulunda Azerbaycan’a ait olan son çatışmalar sırasında veya bundan önce vurulan ya da indirilen İHA’lar sergilendi.

Sergilenenler arasında hem radyo-elektronik savaş sistemi kullanılarak zarar vermeden yakalanan, hem de vurularak parçalanan keşif ve silahlı İHA’lar yer aldı. Bu Droneler arasında son günlerdeki çatışmaların yaşandığı Ermenistan’ın Tavuş bölgesinde vurulan veya indirilen Orbiter 3, Orbiter 2, SkyStriker, Harop gibi İHAlar dikkat çekti.

4 gün içinde biri Artsakh’ta (Karabağ) 13’ü ise Tavuş’ta olmak üzere toplam 14 tane İHA etkisiz hale getirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/21/Ermeni-Azerbaycan-İHA/188687