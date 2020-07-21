Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan elçileriyle sınırdaki gerilimi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan’ın Moskova büyükelçileriyle görüşmede iki ülke arasındaki son sınır gerilimini ve çözüm yollarını değerlendirdiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Azerbaycan’ın Moskova Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu ve Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan ile iş kahvaltısında bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşme sırasında, Kafkasya bölgesinde güvenliğin sağlanması, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumun istikrara kavuşturulması ve AGİT Minsk Grubu eş başkanları nezdinde Yukarı Karabağ çözümüyle ilgili çabaların aktifleştirilmesi konuları değerlendirildi” ifadesine yer verildi.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz’da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1’i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde devam eden çatışmalarda ise Azerbaycan ordusundan 1’i tümgeneral olmak üzere 8 asker hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/rusya/202007211042498008-lavrov-azerbaycan-ve-ermenistan-elcileriyle-sinirdaki-gerilimi-gorustu/