Hrant, ‘Kendinizi zincirlemeyin’ demişti

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Arslan TEKİN

Kafkaslarda cephe açılmak istendiği bir hakikat. Ermenistan kullanılıyor. Ermenistan’ın arkasında Rusya var. ABD var, Fransa var. Ermeni diasporasının güçlü olduğu diğer Batı ülkeleri var. Ermeni diasporası, Rum diasporası için hedef bir: Türkiye.

Azerbaycan ile Türkiye arasında hiçbir fark yok. Azerbaycan’a saldırı Türkiye’ye saldırıdır. Ankara bunun farkında. “Her türlü desteği vereceğiz. Ayrımız gayrımız yok.” diyor.

Ermeniler biraz düşünseler, Türkiye ile iyi geçinmenin yollarını ararlar. Dışarının etkisinden kurtulmaları şart.

Müteveffa Hrant Dink, Ermeni meselesiyle ilgili mülâkatında Ermeni diasporasına seslenmiş ve “1915 olaylarına takılı kalmayın. Dünyanın bu konuda ne dediğine kendinizi zincirlemeyin.” demişti.

Tartışmasız kabul edilmesi gereken bir söz.

Türkiye’deki, soldan çarklı neo liberal, kendisinden başka her şey olabilen, “Hepimiz Ermeni’yiz” grubu Hrant için ağıt düzer ama Hrant‘ın sözlerine kulak tıkar. Ermenilerle ilgili yazarken, bir yanlışlık yapmayayım, diye Hrant‘a soran beni savcılığa verirler, savcılıktan bir netice alamayınca mahkemeye koşarlar. Böyle kişilikten yoksunlar! İnşallah ileride kitapta, şikâyet dilekçesinde isimleri olanları tek tek açıklayacağım.

Ermeniler, kimsenin sırtlarını sıvazlamasına, cepheye sürmesine meydan vermemeliler.

Son Tovuz saldırısında, Azerbaycan şahsında doğrudan Türkiye hedef alınmıştır. Tovuz bölgesinin ele geçirilmesi, Türkiye ile Azerbaycan’ın, Azerbaycan üzerinden Orta Asya ile Türkiye’nin ilişkilerinin kesilmesi demekti.

Hrant‘ın katlinden sonra ortaya çıkan, onun adını kullanan “Hepimiz Ermeni’yiz” grubu Türk düşmanlığını körüklüyor. Hrant‘ın mülâkatında söylediklerini okursak “Hepimiz Ermeni’yiz” grubunun kasıtlı tavrını da anlamış oluruz:

“Hasta iki toplumuz biz. Türkler ve Ermeniler… Ermeniler büyük bir travma yaşıyor Türklere yönelik. Türkler ise Ermenilere yönelik büyük bir paranoya yaşıyor. Tam klinik vakayız. Kim tedavi edecek. Fransız Senatosu’nun kararı mı? Amerikan Senatosu’nun kararı mı? Kim reçeteyi verecek. Kim doktorumuz bizim? Ermeniler Türklerin doktoru. Türkler de Ermenilerin doktoru. Bunun dışında ilaç, doktor yok. Diyalog tek çözüm.

Diasporaya sesleniyorum; 1915’e takılıp kalmayın. Kendinizi dünyadaki insanların bu soykırımı kabul edip etmemesine zincirlemeyin. Anadolu’da hoş bir laf vardır ve biz Anadolu insanıyız; ‘acıyı onurla sırtlayıp taşımak’ yaygara yapmadan, patırtı yapmadan sırtlar taşırsın.

Dünya insanına diyorum ki, senin Ermeni soykırımını tanımış olman veya tanımamış olman beş para ifade etmez. Ermeniler Türkleri öldürmediler mi? Öldürdüler. 1918’li yıllarda Ruslar yukarıdan tekrar gelirken, lanet ettiğim kavram olan intikam kavramıyla oldu bunlar.”

Hrant‘ı kendileri gibi göstermek isteyen içimizdeki şeytanlar, eminim yine ortaya çıkacaklar, yine Türk düşmanlığı yapacaklar. Onun için bu sözleri hatırlatmak istedim.

Tovuz saldırısından sonra kesin olarak anlaşılmıştır ki, onun bunun nezaretinde hiçbir surette Ermenistan’la masaya oturup anlaşma yolu bulunamaz. Minsk Grubu, şu bu… Geçelim bunları.

Hrant‘a kulak verelim: “Ermeniler Türklerin doktoru. Türkler de Ermenilerin doktoru. Bunun dışında ilaç, doktor yok. Diyalog tek çözüm.”

Evet, tek çözüm diyalog.

Kaynak Yeniçağ: Hrant, ‘Kendinizi zincirlemeyin’ demişti – Arslan TEKİN