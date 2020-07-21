Fransız milletvekiliden Azerbaycan saldırganlığını destekleyen Türkiye’ye kınama

Fransa Parlamentosu milletvekili Valérie Boyer, Azerbaycan’ın Ermenistan sınır hattı ihlali ve menfur saldırılarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a mektup gönderdi.

Fransız milletvekili kendi facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların yeniden başlamasından sonra Cumhurbaşkanı’na bir mektup yazdım. Ben, Türkiye’nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı’na yönelilk Kafkasya bölgesinin barış sürecini tehdit eden sarsılmaz desteğini de kınıyorum.”

Boyer, Fransa’ya ve Avrupa Birliği’ne (AB) Dağlık Karabağ Sorunu’nun nihai çözümü konusunda çağrıda bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/21/Azerbaycan-Fransa-Boyer-Türkiye-Ermenistan/188631