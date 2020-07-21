Ermeni Apostolik Kiliselerinde, 4 Ay Sonra İlk Kez “Halka Açık” Kutsal Sunu Ayini Gerçekleştirildi

Türkiye Ermeni Apostolik Kiliselerinde, Pandemi döneminde 4 aylık aradan sonra ilk kez “halka açık” Kutsal Sunu Ayini gerçekleştirildi.

Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından alınan karar gereği, yaşanan covid-19 salgını nedeni ile 4 ay evvel kiliselerde halka açık ayin yapılması geçici süre ile yasaklanmıştı. Ülkenin içinde bulunduğu “yeni normal” döneminde, alınan önlemlerin hafifletilmesinin ardından, önce düğün, vaftiz ve cenaze törenleri, alınacak tedbirlerle serbestleşti. Geçtiğimiz hafta da Ruhani Kurul toplantısında alınan karar ile 19 Temmuz 2020 Pazar gününden itibaren Kutsal Sunu Ayinlerinin, yine her Kilise yönetiminin alacağı tedbirler doğrultusunda halka açık olarak gerçekleşmesine izin verildi.

Alınan bu kararların ardından 19 Temmuz Pazar günü Vartavar Yortusunda, (Ermeni Apostolik Kilisesinin 5 büyük bayramından biri olan VARTAVAR- AYLAGERBUTYUN , İsa Mesih’in görünüm değiştirip IŞIĞA bürünmesi) Üsküdar Surp Garabet Kilisesi’nin sevgi sofrası günü olması sebebi ile de, Peder Husik Hergelyan tarafından gerçekleştirilen Kutsal Sunu ayinine Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II Riyaset etti. Törende, kilisenin din görevlisi Peder Bedros Buldukyan’ın yanı sıra, Kıd. Peder Krikor Damatyan, Peder Şirvan Mürzoyan, Diyakon ve okuyucular da hazır bulundular. İlahileri ise Kadıköy Surp Takavor Kilisesi korosu Şefleri Sevan Şencan yönetiminde seslendirdi.

4 aylık aradan sonra Kilise’de törene katılabilen imanlılar, alınan önlemlere dikkat ederek sıralarda yerlerini alıp, dualara eşlik ettiler.

Kadasetli Sahak II, Vartavar Yortusunu anlatan Ermenice ve Türkçe iki vaaz verdi. Törenin ardından, Kilise yönetim kurulu tarafından hazırlanan sevgi sofrasına, alınan önlemler gereği din görevlileri dışında, halktan çok az sayıda kişi katılabildi. Ayrıca, pandemi önlemleri sebebi ile, bir gelenek olan halkın birbirini ıslatması eğlencesi de gerçekleşemedi.

Kadasetli Patrik Sahak II vaazında özetle,

“Bugün Kilisemizin önemli bayramlarından biri olan Vartavar Bayramını kutluyoruz. Vartavar, Ermenilerin putperestlik zamanında kutladıkları çok eski bir bayramdır. ‘’Vart’’ gül demektir. ‘’Vartavar’’ da gülden gelen değişim anlamına gelir.

Eski zamanlarda Ermeniler putlarını güllerle süsler ve onları sularlardı. Sonra da birbirlerini ıslatırlardı. Bu gelenek bizde devam etti. Yalnız bizim Kilise Babaları ve Din Adamları dediler ki; biz bu geleneği ‘’İsa Mesih’in Biçim Değiştirme Bayramı’’ ile birleştirelim. Çünkü İsa Mesih dağda öğrencilerine göründüğünde Kendisinin Sureti değişti. Saçı-sakalı bembeyaz oldu. Işıklar saçmaya başladı. Ve orada İsa Mesih’in Tanrılığı ortaya çıktı.

Bu büyük bayramda Atalarımız dediler ki; Asıl gül İsa Mesih’in kendisidir. Aslında gül bir çalıdır. Bitkiler içersinde en biçimsiz gözükendir ve dikenli bir çalıdır. Ama ondan dünyanın en güzel çiçeği ortaya çıkar.

Bu yüzden Atalarımız ‘’Aylagerbutyun – Bayzaragerbutyun – Biçim Değiştirme Bayramı’’ nı eski Vartavar Bayramı ile birleştirmekte sakınca görmediler” dedi.

Patrikliğin aldığı bir karar ile, pandemi dönemi boyunca gerçekleştirilen, patrikliğin Facebook hesabı üzerinden yayınlanan Kutsal Sunu Ayini ve günün vaazı uygulamasına devam edildi. Patriklik merkez Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Kilisesi külliyesinde bulunan Vortvots Vorodman kilisesindeki tören canlı olarak yayınlanırken, ardından Vartavar Yortusu sebebi ile Patrik, Kadasetli Sahak II’nin verdiği vaaz yayınlandı.

https://haber.sat7turk.com/ermeni-apostolik-kiliselerinde-4-ay-sonra-ilk-kez-halka-acik-kutsal-sunu-ayini-gerceklestirildi/?fbclid=IwAR1AB_xxBOjGgMFW79AmnEZ44TA6Q7rVD2nvhqbvPt-jWVIAqHESqRONXjI