Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de açık

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Cumhrubaşkanlığı sisteminin iki yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni sistemin verdiği imkanlarla eksiklerimizi hızla tamamlayıp aksaklıkları düzeltebiliriz” dedi. “Biz yaptık en doğrusu bu gibi inatlaşmaya gitmeyeceğiz” diyen Erdoğan, her türlü değişime açık olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı, Mısır’ın Libya’ya asker gönderme kararı için ise “Gelişmeleri takip ediyoruz, prim vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı”na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda doğrudan millet iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformu.

15 Temmuz’da milletimiz dünya demokrasi tarihine geçmiştir. 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Beka harekatlarımızda şehit olanların da kalbimizde ayrı bir yeri vardır. Tüm dostlarımız ve kardeşlerimizin geleceği için bu mücadelesini sürdürmeye kararlıyız.

Yılbaşından bu yana corona virüs belasıyla, bunun yıkıcı salgın olarak tahribatına karşı pek çok ülkenin yalpaladığı dönemde Türkiye farkını ortaya koymuştur. Türkiye’yi bu süreçte örnek ülke haline getirdik. Bu kutlu yürüyüşte kalbi ve fiili desteği ile ülkesinin yanında yer alan herkesten Allah razı olsun diyorum.

“DEĞİŞİMİN SANCISI KAÇINILMAZ”

Hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı durmayı aklımıza getirmedik. Türkiye, yeni sistemle bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştu. Yeni sistemin verdiği imkanlarla eksiklerimizi hızla tamamlayıp aksaklıkları düzeltebiliriz. Yönetim sistemimizi değiştirirken siyasetten sosyal düzeltmelere kadar pek çok alanda değişimin sancılarının yaşanması kaçınılmazdır.

ERMENİSTAN’A MESAJ

Geçmişinde sömürgecilik lekesi olmayan bir ülkeyiz. Ermenistan saldırılarında mazlumları hiçbir zaman yalnız bırakmadık bırakmayacağız. Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz.

“HER TÜRLÜ DEĞİŞİME AÇIĞIZ”

Bu yönetim sistemi her türlü değişikliğin süratla yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir. Biz yaptık en doğrusu bu gibi bir inatlaşmaya gitmeyeceğiz. Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de açıktır.

“REFORM TEMELLİ ANLAYIŞLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Yeni isimlere görev vermekten çekinmedik. Reform, icraat ve değişim temelli anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bazı bakanlıkları isimleriyle muhafaza edip bazı bakanlıkları birleştirdik. Bakanlık sayısını 35’ten 16’ya indirdik. Cumhurbaşkanı yardımcısı atadık.

Salgın döneminde dijitalleşmenin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk. Salgın dönemi dahil 180 günlük icraat programlarında planladığımız 2 bin 384 ana eylemin yüzde 93’ünü tamamladık.

MISIR’IN LİBYA’YA ASKER GÖNDERME KARARI

Trablus’u tehdit eden darbecileri gerilettik. Son zamanlardaki bazı gelişmeleri izliyoruz, kimse heveslenmesin ona da prim vermeyeceğiz.

“ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRDİK”

Swap önlemleriyle TL’ye karşı art niyetli adımları durdurduk. Spekülatif atakalrla yüzde 25’in üzerine çıkan enflasyonu tek haneli rakamlara kadar indirdik. Vatandaşlarımızın uzun vade ile ev olabilmesini sağladık. Düşük faizle vatandaşlarımızın talebini görüyoruz. Haziran’da tarihi bir rekorla 200 binden fazla ailenin en sahibi olmasını sağladık. Yerli sermayeli kredi derecelendirme şirketini faaliyete geçirdik. Salgın sürecinde 29 milyar liralık vergi ödemesi ertelendi.

YERLİ OTOMOBİL

Ülkemizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesini hayat geçiriyoruz. Fabrikanın temellerini attık, 2022’nin son çeyreğinde aracımız banttan inecek. Ülke genelindeki şarj alt yapısını yeterli seviyeye ulaştırarak otomobilimizin her yerde kullanılmasını teşvik edeceğiz.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Sondaj gemilerimizle birilerinin iznine tabi değiliz. Uluslararası hukukta haklarımız nelerse, Doğu Akdeniz’de haklarımız nelerse adımlarımızı ona göre attık bundan sonra da aynı şekilde adımlarımızı atmaya devam edececeğiz.

Bugünlerde Suriye’de sözde bir seçim yapılıyor. Demokrasi diyenlerin azından bir kelam çıkıyor mu? Böyle seçim mi olur? Bizim geçmişte olduğu gibi, tek parti döneminde yaşandığı gibi. Demokrasi noktasında çok çok ileri olduğunu söyleyenler, BM kalkıp da ne yapıyorsunuz diyen yok. Vatandaş eli mahkum gidiyor orada oyunu kullanıyor. Bir seçim neticesi ilan ederler evlere şenlik. Yapacakları bu… Biz sesimizi yükseltmek zorundayız.

Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile deniz yetki anlaşması imzaladık. Libya ile işbirliğimizi geliştiriyoruz. Muhtıraya dayalı olarak Doğu Akdeniz’deki yetki ve çıkarlarımızı sonuna kadar çıkarlılıkla savunuyoruz. Bu ülkeyle enerji işbirliğimizin güçlenmesi için önemli adımlar atıyoruz. Saldırgan tavırlar içindeki herkesi Libyalıların iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz. Bu ülkeye yönelik çabalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz.

Göbeklitepe’nin UNESCO kalıcı listesine girmesini sağladık. Tarihi 2019’u Göbeklitepe yılı kabul ettik.”

https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-her-turlu-degisime-gonlumuz-de-siyasetimiz-de-acik,VZHyg3R9LUCl5XeOGpLlCw