Azerbaycan’ın ‘Ermenistan’a ait 2 İHA düşürdük’ iddiasına Ermenistan’dan yalanlama

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan basnında yer alan ‘Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait 2 insansız hava araçını (İHA) düşürdü’ şeklindeki haberleri yalanladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan bu asılsız haberleri ile ilişkin şu ifaderi kullandı:

“Yalandır. Sakin olmayı öneriyoruz. Böyle bir olay olsaydı bunu ilk önce biz bildirirdik.”

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan dezenformasyonda, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesinde ‘Azerbaycan mevzileri üzerinde saat 00.30’da Ermenistan’a ait İHA keşif uçuşu yaparken tespit edildiği ve Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateşle imha edildiği’ iddia edilmişti.

Hatırlanacağı üzere, 12 Temmuz tarihinde Azerbaycan, Ermenistan’ın Tavuş idari bölgesine saldırdı ve şu ana kadar Ermenistan’ın farklı sivil yerleşim yerlerini ve sınır mevzilerini bombalamaya devam ediyor. Ermenistan ordusu, duruma eşdeğer cevap verdiğini duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmalarda 15 Temmuz itibarıyla biri Karabağ’da olmak üzere 13 İHA imha ettiğini duyurmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmalarda 16 Temmuz itibarıyla 12 askerinin öldüğünü resmen ilan etmişti. Ermenistan, hasmın saldırılardan dolayı 4 askerinin şehit olduğunu ve 36 askerin de yaralandığını belirtmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/21/Azerbaycan-Ermenistan-İHA/188674