Şişli’de LGBTİ+ bireye saldıran markete protesto

Şişli’de bulunan Namlı market çalışanı trans bireye saldırdı. Market önünde protesto eylemi gerçekleşti: Biz bu zihniyeti tanıyoruz!

Hacı Bişkin

DUVAR – İstanbul Şişli’de bulunan Namlı Market’te çalışan bir kişi, market önünden geçen LGBTİ+ bireye saldırdı. Saldırıya tepki olarak market önünde protesto eylemi gerçekleştirildi. Market önünde bir araya gelenler, “Susma haykır translar vardır” sloganı attı.

KEPENKLER KAPATILDI

LGBTİ+’i bireyler ve mahallede yaşayan çok sayıda kişi saldırıya tepki gösterirken marketin kepenkleri indirildi. LGBTİ+ bireyler market çalışanının daha önce de trans bireye birkaç kez saldırdığını söyledi.

Marketi protesto edenler, “Translar artık susmayacaklar, biz her yerdeyiz, biz bu zihniyeti tanıyoruz. Göçmen karşıtlığına hayır, bu saldırılara göz yummayacağız” sloganları attı.

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/07/20/sislide-lgbti-bireye-saldiran-markete-protesto/?fbclid=IwAR3TBe2Q2-NUk8FwhRhoq5PyyjYgg2o7K2eOVR5Xcv16S-SH7akmANH8vJI