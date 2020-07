Papa Francis, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmaları endişeyle izlediğini duyurdu

Pazar günü Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan halka hitap eden Papa Francis, BM Genel Sekreteri’nin küresel ateşkes çağrısına ve bu kapsamda Ermnistan’ın Tavuş bölgesine karşı düzenlenen savaş operasyonlarına değindi.

Vatikan Radyosu’na göre, “Son günlerde Kafkasya bölgesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında silahlı çatışmaların tırmanmasını özel bir endişeyle izliyorum” ifadesini kullanan Papa Francis, her iki halkın da iyiliği uğruna uluslararası camianın katılımıyla diyalog ve iyi niyet araçlığıyla ihtilafın barışçıl bir çözümünün bulunacağını ümit ettiğini dile getirdi.



Hatırlanacağı üzere, Azerbaycan’ın silahlı kuvvetleri, 12 Temmuz tarihinde Ermenistan devlet sınırına saldırdı ve günler boyunca Tavuş idari bölgesindeki sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Saldırılar neticesinde Ermenistan’ın da aldığı savunma önlemleri kapsamında çıkan çatışmalarda her iki tarafta da can kayıpları yaşandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/20/Pap-Francis-Ermenistan-Azerbaycan/188572