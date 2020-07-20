Öztrak: Ayasofya’da namaz kılmak için davete ihtiyacımız yok

CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Kılıçdaroğlu’na Ayasofya’daki ilk namaz için davet geldi mi?” sorusuna Öztrak, “Ayasofya’da namaz kılmak için davete ihtiyacımız yok. Namaza davet, Ezan-ı Muhammedi ile olur” cevabını verdi.

Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bir gazetecinin, “Kılıçdaroğlu’na 24 Temmuz’daki Ayasofya programı için davet geldi mi?” sorusuna karşılık Öztrak şu ifadeleri kullandı:

“Ayasofya’da namaz kılmak için davete ihtiyacımız yok. Namaza davet Ezan-ı Muhammediye ile olur. Namaz için kimsenin davete ihtiyacı yok. Namaz kılmanın protokolü, VIP’si olmaz.”

Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Faik Öztrak MYK gündemini kamuoyuyla paylaşıyor https://t.co/FZJGj2tS3g — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) July 20, 2020

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Sputnik Türkiye