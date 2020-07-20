İsmail Küçükkaya, Azerbaycan-Ermenistan geriliminde rengini belli etti

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ABD menşeli FOX TV’nin sunucusu İsmail Küçükkaya, Azerbaycan-Ermenistan geriliminde tarafını belli eden bir paylaşımda bulundu. Önce Ermenilerin bayramını kutlayan Küçükkaya, gelen tepkiler sonrası takipçilerine yaranmak adına Ermenistan’ın Azerbaycan’a düzenlediği kalleş saldırıları kınadığını belirtti.

Son dönemde kadına şiddet olaylarıyla gündemden düşmeyen ve ABD güdümündeki FOX TV’nin sunucusu İsmail Küçükkaya, Ermenistan’ın Azerbaycan’a düzenlediği kalleş saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.#2

Dün Ermenilerin Vartavar Bayramını kutladığını belirten bir paylaşımda bulunan Küçükkaya, sosyal medya kullanıcıları tarafından gelen tepkiler üzerine takipçilerine yaranmak adına Ermenistan’ın Azerbaycan’a düzenlediği saldırıları kınadığını belirtti.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/ismail-kucukkaya-azerbaycan-ermenistan-geriliminde-tarafini-belli-etti-23843