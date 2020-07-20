Garo Paylan: Irkçı dış politikanın, ateşe benzin dökmek olduğunu anlamadınız mı?

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında son günlerde yaşanan çatışmalarla ilgili Dışişleri Bakanı’nın “Ermenistan’ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız” açıklaması üzerine meclise bir soru önergesi verdi. Ermenistan ve Azerbaycan arasında son günlerde süren çatışmalarda iki tarafın da çatışmayı başlatmak konusunda birbirini suçladığını belirtti.

“IRKÇI SAİKLER GERİLİMİ ARTTIRIYOR”

Paylan, Türkiye’nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki meselelerin çözümünü amaçlayan AGİT Minsk Grubu’na üye bir devlet olarak, çözüm iradesi sergilemesi gerekirken, ırkçı saiklerle davranmasının gerilimi arttırıcı olduğu açıklaması yaptı. Paylan, soru önergesinde, “Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmada, ırkçı saiklerle mi taraf tutuyorsunuz?, Irkçı dış politikanın ateşe benzin dökmek olduğunu ve sadece sorunları büyüttüğünü hala anlamadınız mı? Ülkemizdeki silah sektörü Azerbaycan’a daha çok silah satmak istiyor. Bu sebeple mi gerilimi arttırıyorsunuz? Azerbaycan’a asker göndermeyi düşünüyor musunuz? Türkiye bir ırkın devleti değilse, dış politikada neden ırkçı davranıyorsunuz? Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gerilimi azaltmak için kurulan AGİT Minsk grubunun bir üyesi olduğunuzu hatırladığınız oluyor mu? Kafkasya’daki istikrarsızlıktan Rusya’nın yararlandığını hala anlamadınız mı?” soruları yer aldı. (Ankara/EVRENSEL)

Evrensel Gazetesi