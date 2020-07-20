Ermenistan’ın 3. kolordusunun askerleri, terhis olmak istemediklerini beyan etti

Ermenistan’ın İjevan şehrinde faaliyet gösteren Kriz Bilgilendirme Merkezi sorumlusu Artrsrun Hovhannisyan, Ermensitan silahlı kuvvetlerinin, her türlü saldırıya karşı ülkenin devlet sınırlarını korumak için yeterli güce sahip olduğunu bir kez daha vurguladı.

19-20 Temmuz gecesi boyunca Ermenistan–Azerbaycan sınırında nispeten sakin bir durumun hakim olduğu bildiren Hovhannisyan, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 3. kolordusuna bağlı tüm birliklerin askerlerinin, terhisi durdurarak hasmın nihai olarak susturulmasına kadar askerliklerine devam etmelerine izin verilmesi ricasıyla komutanlarına başvurduklarını açıkladı.

Tavuş valisi Hayk Çobanyan ise, sınıra yakın köylerde ve Berd şehrinde halkın tamamen kendi günlük hayatına döndüğünü bildirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/20/Ermenistan-ordu-terhis-Azerbaycan/188582