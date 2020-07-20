Eller tetikte: Türkiye’nin desteği Azerbaycan ordusuna güç verdi

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Azerbaycan’da askerler, Ermenistan’dan gelecek olası saldırılara karşı eller tetikte bekliyor. Sınırdaki mevzide nöbet tutan askerlerin morallerinin yüksek olduğu görülüyor. Yüzbaşı Penah Maşıyev, “Bu mevzilerde olduğumuz sürece Ermeni güçleri bir adım bile atamaz” derken, Üsteğmen Ülvü Velizade “Türkiye’den gelen destek mesajlarını her dakika hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında son günlerde devam eden çatışmalara ara verilse de gerginlik devam ediyor. 12-16 Temmuz tarihlerinde Ermenilerin sınırdaki stratejik yükseklikleri ele geçirmek için saldırdığı Azerbaycan mevzilerinden biri görüntülendi. Ermeni mevzileriyle karşı karşıya nöbet tutan Azerbaycan askerleri, muhtemel saldırılara karşılık vermek için tetikte bekliyor. Ermenistan ordusunun top atışları da dahil gerçekleştirdiği saldırıları geri püskürten Azerbaycan askerleri, karşı taraftaki tüm hareketliliği anbean gözetliyor.

Fotoğraf: Arşiv

ASKERDE MORAL OLDUKÇA YÜKSEK

Yaşanan en küçük bir hareketlilik, modern silah ve gözlem araçlarıyla donatılan Azerbaycan askerleri tarafından anında komutanlığa iletiliyor. Askerlerin hazırlıklarının ve morallerinin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Teçhizat ve ikmal konusunda herhangi bir sorun yaşanmıyor.

BİR ADIM DAHİ ATAMAYACAKLAR

Mevzilerini koruyan subaylardan Yüzbaşı Penah Maşıyev, gözetim ve kontrolü güçlendirdiklerini, düşmanın Azerbaycan’a bir adım bile atmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Azerbaycan halkının gözünün arkada kalmaması gerektiğini belirten Maşıyev, bu mevzilerde oldukları sürece Ermeni güçlerin bir adım bile atamayacağını vurguladı. Maşıyev, kardeş ülke Türkiye’den gelen destek mesajlarıyla gururlandıklarını ve morallerinin daha da yükseldiğini kaydetti.

KARDEŞ TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ GÜÇ VERDİ

Üsteğmen Ülvü Velizade de Ermenistan ordusunun provokasyonunu önlediklerini ve gereken yanıtı misliyle verdiklerini söyledi. Velizade, “Düşmana bir karış bile toprak vermedik, vermeyeceğiz. Kardeşimiz Türkiye’den gelen destek mesajlarını her dakika hissediyoruz” dedi.

Kıdemli Uzman Çavuş Ahmet Ağayev de Azerbaycan ordusunun güçlü olduğunu, halkla ordu arasında güçlü bağ bulunduğunu belirtti. Ağayev, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için savaşmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Binlerce genç gönüllü oldu

Ermenistan’ın saldırılarının ardından Azerbaycanlılar tek yürek oldu. Ülkenin dört bir yanından Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti’ne gönüllü askerlik başvurusu yağdı. Son 2 günde yaklaşık 24 bin Azerbaycanlı, gönüllü asker olmak için başvurdu.

https://www.yenisafak.com/dunya/eller-tetikte-turkiyenin-destegi-azerbaycan-ordusuna-guc-verdi-3549888