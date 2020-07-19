Uluslararası Nükleer Enerjisi Ajansı’nın Başkanı, Bakü’nün nükleer santrale vurma duyurusu hakkında bilgilendirildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhuriyeti’nin Viyana Uluslararası Kuruluşları’ndaki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Armen Papikyan, Uluslararası Nükleer Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre buluşmanın amacı, 12 Temmuz’dan bu yana Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı başlattığı saldırganlığın sonucu olarak ortaya çıkan durumu ve bu bağlamda resmi Bakü tarafından dile getirilen son derece tehlikeli tehditleri IAEA Genel Müdürü’ne sunmaktı.

Elçi Papikyan, Ermenistan’ın Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın Metsamor nükleer santralinde bir füze saldırısı başlatma tehdidi konusundaki derin endişesini dile getirerek, bu tür açıklamaların uluslararası insancıl hukukun tüm normlarını ihlal ettiğini ve sadece Ermenistan’ın güvenliğine değil, bölgenin istikrarı için de ciddi bir meydan okuma oluşturduğuna dikkat çekti.

Nükleer santralin Azerbaycan tarafından hedeflenmesi, devlet terörizminin açık bir gösteriminden başka bir şey değildir.

Gelişmelerden duydukları kaygıyı dile getiren taraflar, bir kez daha Ermeni nükleer santralinin güvenlik ve emniyet zorunluluğunu teyit ettiler ve bu anlamda Ermenistan’ın yıllardır gelişmekte olan IAEA arasındaki etkili işbirliğini vurguladılar.

Ermenistan Kamu Radyosu