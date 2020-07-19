Kim Kardashian, 179 milyon Instagram takipçisine Azerbaycan’ın saldırganlığı hakkında tekrar konuştu – Ermenistan Kamu Radyosu

Kim Kardashian, 179 milyon Instagram takipçisine Azerbaycan’ın saldırganlığı hakkında tekrar konuştu

Ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, bir kez daha Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilime atıfta bulundu ve yine 179 milyon takipçisi olan Instagram sayfasında Azerbaycan’ın saldırganlığından bahsetti.

Kardashian şu payllaşımda bulundu:

“Şu anda Ermenistan’da neler olduğunu bilmeyenler için, yazılarımı tekrar paylaşmak istiyorum, böylece hepiniz destekleyebilirsiniz.

Ermenistan’daki sivil altyapı hedeflendi, şimdi Azerbaycan Ermeni nükleer santraline saldırmakla tehdit ediyor.

Aynı zamanda, ABD’nin Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı kullanılabilecek askeri yardım almasına izin vermemesini sağlamak için önümüzdeki hafta Ulusal Savunma Kanunu’nda kongre değişiklikleri yapılacak. Uluslararası toplum, gereksiz gerilimleri ve insan kayıplarını önlemek için müdahale etmeli, siyasi ve diplomatik araçlar kullanmalıdır.

Lütfen senatörlerinize ve temsilcilerinize Ermenistan’ı destekleme çağrında bulun.”

Kardashian, yurttaşlarının yanında olduğunu ve son tırmanma sırasında sınırda olanlar için dua ettiğini bir kez daha teyit etti.

Ermenistan Kamu Radyosu