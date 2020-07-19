Ermenistan Dışişleri: Türkiye Soykırım izi bırakmıştır – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye bölgede bir Soykırım izi bıraktı. Bu bağlamda Türkiye’nin atması gereken ilk eylem sonuçları ortadan kaldırmaktı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, bu açıklamayı 18 Temmuz’da İjevan’daki brifingde Türk tarafının Azerbaycan’ı desteklediği yönündeki açıklamalarına değinerek yaptı.

Naghdalyan, “Artsakh sorununun çözümünde ve Türkiye’nin son Ermenistan-Azerbaycan sınır gerilimlerindeki tavrında Dışişleri Bakanlığı eylemlere uyumlu yanıt verdi ve açıklamalar yaptı. Son açıklamanın Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan sinirli bir tepki aldığını belirtmeliyim. Türkiye’nin ne çatışmada ne de bölgede ne bir rol oynayamayacağını, özellikle de tarihi bir misyonu oynayamayacağını vurguluyorum.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi başka bir sürece girmeye ve heyecanla Ermeni karşıtı girişimlere katılmamaya çağırıyor. Bu süreçte, öncelikle gerginlikleri hafifletmeyi amaçlayan uluslararası ortaklarımızın yapıcı konumuna daha fazla önem veriyoruz.”diye açıkladı.

Ermenistan Kamu Radyosu