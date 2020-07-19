Ermeni şanlı ordusunun zaferine Azeriler’den “kayısı intikamı” – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında Azerbaycan’ın kışkırttığı saldırganlığa Ermeni şanlı ordusunun sert cevabına ve zaferine cevaben Moskova’daki Azeriler “kayısı intikamından” başka bir şey yapamadı.

Moskova’nın pazarlarında Ermeni kayısı Azerbaycanlılar tarafından demonstratif şekilde ayaklar altına ediliyordu. Bunun yanı sıra bir dizi pazarda Ermeni kayısının satışı boykot edildi.

Buna cevaben Ermeni Facebook kullanıcıları, Moskova’daki “Food City” pazarında satışı yasaklanan Ermeni tarım ürünlerinin satışına yardımcı olmak için sosyal ağda bir flaşmob başlattı ve bütün Ermeni kayısı ile diğer ürünleri satın aldılar.

Dolayısıyla, Ermenistan Parlamentosundaki “Benim Adımım” fraksyonundan milletvekili Arman Yeghoyan, Facebook sayfasında bu paylaşımda bulundu:

“Ermeni kayısılarının daha iyi bir reklam kampanyasını hayal etmek zor olurdu.”

Ermenistan Kamu Radyosu