Bir zamanlar Anadolu’da da kutlanırdı: Vartavar

Bir zamanlar Anadolu’da da kutlanırdı: Vartavar

DUVAR – Ermenilerin en önemli beş yortusundan biri olan Vartavar Yortusu bugün kutlanıyor.

Ermenice’de gül anlamına gelen “vart” ile parıltı anlamına gelen “var” sözcüklerinden oluşan Vartavar, Ermenilerin yaklaşık beş bin senedir kutladıkları bir bayram.

Bayram “Su bayramı” olarak da anılıyor ve su serpme geleneği Nuf Tufanı’nı anlatıyor.

İnsanların birbirini ıslatması dışında güvercin uçurmak ve adak adamak gibi gelenekler de sergileniyor.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Vartavar Bayramı’nı kutlayarak, “Bugün biz Ermenilerin Vartavar bayramı. Nuh tufanından sonra yağan bereket yağmuruyla hayatın yeniden başlamasını kutlarken birbirimizi ıslatıyoruz 🙂 Bu eğlenceli bayramı bir zamanlar bütün Anadolu şehirlerinde böyle kutluyorduk. Şimdi yalnızca Ermenistan’da… Mutlu bayramlar” dedi.

Gazete Duvar