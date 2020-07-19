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Bahçeli Ayasofya yüzüğü yaptırdı

2020-07-19

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya’nın siluetinden esinlenilen kendi tasarımı olan bir yüzük yaptırdı.

MHP’den yapılan açıklamada, “24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesinin açılış töreni öncesinde her zamanki gibi kendi tasarımı olan ve Ayasofya’nın siluetinden esinlenmiş yeni tasarım bir yüzük yaptırdı” ifadelerine yer verildi. 

MHP lideri Bahçeli’nin, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Camii’nin “hayırlara vesile olması” temennisinde bulunduğu belirtildi. 
Devlet Bahçeli’nin, Ayasofya Camii’nin 24 Temmuz’da cuma namazıyla yapılacak açılışına da katılması bekleniyor.

Bahçeli Ayasofya yüzüğü yaptırdı

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/bahceli-ayasofya-yuzugu-yaptirdi-6262575

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