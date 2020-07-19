Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine ilk kez müslüman bir ülke tepki gösterdi

Ayasofya’nın camiye çevrilmesine ilk kez bir müslüman ülkeden tepki geldi. Mısır Müftüsü Şevki Allam, “Kiliseler olduğu gibi korunmalı ve camiye dönüştürülmemeli, aynı şekilde camiler de kiliseye dönüştürülmemeli. Mısır tarihinde böyle bir şey hiç olmadı. Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin kabul edilemez” diye konuştu.

Danıştay’ın kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Ayasofya geçtiğimiz günlerde ibadete açıldı. Hristiyan aleminden tepki açıklamaları peşi sıra gelirken Müslüman ülkeler kararı desteklediğini belirtmişti. Ancak büyük çoğunluğu müslüman olan Mısır’da, Müftü Şevki Allam Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Mısır’da yayın yapan Sada el-Balad televizyonuna konuşan Mısır Müftüsü Allam, İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından biri olan Ayasofya ile ilgili yorumunda, söz konusu yapının camiye dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“KİLİSELER OLDUĞU GİBİ KORUNMALI”

Allam, “Kiliseler olduğu gibi korunmalı ve camiye dönüştürülmemeli, aynı şekilde camiler de kiliseye dönüştürülmemeli. Mısır tarihinde böyle bir şey hiç olmadı” diye konuştu.

Farklı inanç temsilcilerinin benzersiz özelliklerini koruması gerektiğine dikkat çeken Allam, “Bize kiliseleri korumamız buyruldu ve Müslümanların kaynakları ile Hristiyanlar için kiliseler inşa etmek yasak değil” ifadelerini kullandı.

“İBADET YERLERİNİ KORUMAK ÖNEMLİ”

İnsanlığın dünya kültürel mirasını koruma gerekliliğine vurgu yapan kutsal metinlere dikkat çeken Allam, “İbadet yerleri kişinin inancına özgüdür, bu nedenle onlara saygılı davranmak ve onları korumak önemli” diye sözlerini sürdürdü.

“SFENKS HEYKELİNİ YOK ETMEK HİÇ KİMSENİN AKLININ UCUNDAN BİLE GEÇMEDİ”

Bir zamanlar Firavunların hüküm sürdüğü, Roma, Pers medeniyetlerinin geliştiği Mısır, Irak, Suriye ve Lübnan’da bunun böyle olduğunu belirten Allam, “Hiç kimsenin, örneğin Sfenks heykelini ya da bir tapınağı yok etmek aklının ucundan bile geçmedi” ifadelerini kullandı.

https://www.haberler.com/ayasofya-nin-camiye-donusturulmesine-ilk-kez-13433060-haberi/