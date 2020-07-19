Ayasofya’daki eserlerin sökülmesini savundu

Ayasofya’daki eserlerin sökülmesini savundu

Sakarya Üniversitesi’nde tarih profesörü olarak görev yapan Ebubekir Sofuoğlu, Ayasofya’daki eserlerin sökülmesini savundu.

DUVAR – Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılarak cami olarak ibadete açılması kararıyla birlikte, tarihi yapıdaki Hıristiyanlık ile ilgili ikon ve mozaiklerin varlığı tartışmaya açıldı. Namaz sırasında bu eserlerin görünmemesi için çalışma yürütüldüğü açıklanırken, bazı çevreler ikonların sökülmesi çağrısı yapmaya başladı.

Sakarya Üniversitesi’nde görevli tarih profesörü Ebubekir Sofuoğlu, Ayasofya’daki kutsal eserlerin sökülmesini istedi. İmparatoriçe Zoe için ‘Fahişe’ diyen Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdı şu ifadeleri kullandı: “Camide Fahişe olur mu? Fakat, İKONLAR ortadan kaldırılmazsa Fatihin Emaneti Ayasofya, Fahişe ZOE ile Fahişenin sergilendiği Dünyadaki ilk cami olacak. Bu yönüyle emanetine saygısızlık yaptığımız Fatihin, ortadan kaldırdığı İKON yani PUTLARI koruma saçmalığına bir son verin artık.” (HABER MERKEZİ)

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