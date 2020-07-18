Şu an Rusya ile Ermenistan ortak güçlerinin, Ermenistan ordusuna yardıma gitmesine gerek yok – Ermenistan Kamu Radyosu

Şu an Rusya ile Ermenistan ortak güçlerinin, Ermenistan ordusuna yardıma gitmesine gerek yok

Dün İjevan’da yapılan basın toplantısında konuşan Ermenistan Savunma Bakanlığı Temsilcisi Artsrun Hovhannisyan: “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 102’inci Rus askeri üssü başta olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri’yle beraber gerek Ermenistan’da gerekse başka topraklarda ortak tatbikatlar gerçekleştirecekler.

Büyük bir devlete ve kudretli bir orduya sahip olan Rusya Federasyonu, sıkça bu gibi manevralar yapabilir. Bu tatbikatlara 102’inci üsle birlikte Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nden de güçler katılacaklar” şeklinde konuştu.

Ermenistan-Rusya Otak Tugayı’nı da değerlendiren Artsrun Hovhannisyan: “Ermenistan-Rusya Ortak Tugayı’nın, ilgili eylem planı vardır. Şu an yaşanan çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin gücü yetiyor. Rusya ile ortak kuvvetlerimizin de katılması gereği yoktur” diye vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu