Son dakika: Fransa’da tarihi Nantes Katedrali’nde korkunç yangın! Nantes Katedrali alevler içinde kaldı

Fransa‘nın başkenti Paris‘te korkunç bir yangınla koca bir tarihin kaybolduğu Notre Dame Katedrali‘nin ardından, şimdi de Nantes Katedrali‘nde yangın çıktı. Edinilen son dakika habere göre; katedralin kısa sürede alevler içinde kaldığı görüldü



Fransa’nın Nantes kentinde bulunan Saint-Pierre Katedrali’nde yangın çıktı. Fransız basınında yer alan son dakika habere göre, Nantes’taki katedralde sabah çıkan yangın birkaç saat süren çalışmanın ardından söndürülebildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, katedral yangında ciddi hasar gördü.

Nantes Savcılığı, yangına ilişkin soruşturma başlattı.

1862’DE “TARİHİ ESER” OLARAK İLAN EDİLMİŞTİ

Başbakan Jean Castex’in katedrali ziyaret edeceği ve incelemelerde bulunacağı bildirildi.

Katedralde 1972’de de yangın çıkmış, katedralin kulesi ve çatısı yanmıştı.

15’inci yüzyılda inşa edilen Saint-Pierre Katedrali, Fransa Kültür Bakanlığınca 1862’de “tarihi eser” ilan edilmişti.

NANTES KATEDRALİ

Cathédrale Saint-Pierre olarak bilinen Nantes Katedrali, Roma Katolik kilisesidir. Fransız Kültür Bakanlığı tarafından 1862 yılından bu yana bir tarihi anıt olarak geçmekte olan Nantes Katedrali’nin inşaatı 1434’te başladı ve dört asırdan fazla süren çalışmaların başlangıcı oldu. Gotik cephesi, 15. yüzyılın sonlarında, kulelerin 1508 civarında inşa edilmesiyle tamamlandı, 1891’de katedral açıldı. Fransız Devrimi sırasında (1789-1799), katedral 1793’te Nantes Savaşı’nda askeri gözlem noktası olarak kullanıldı. 1972 yılında meydana gelen yangın sonrasında ağır hasar gören bu yapı, büyük bir restorasyon çalışmasının ardından bugünkü görünümüne kavuştu.

NOTRE DAME KATEDRALİ TÜM DÜNYAYI ÜZMÜŞTÜ

“Fransa’nın sembolü” olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 857 yıllık Notre Dame Katedrali, 15 Nisan 2019’da yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve katedralin çatısı tamamen çöktü. Victor Hugo’nun eseriyle ünü artan katedralin bu derece zarar görmesi sadece Fransa’yı değil, tüm Avrupa’yı üzdü.

Paris Savcılığından 26 Haziran 2019’da yapılan açıklamada, iki aydan fazla süredir devam eden soruşturma kapsamında, tarihi yapıda çıkan yangının sebebini tam olarak belirleyecek bir kanıta ulaşılamadığı belirtildi.

Açıklamada, ancak yangının tarihi katedralin elektrik sistemindeki bir arızadan veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan kaynaklanabileceği, soruşturmanın daha detaylı devam edeceği vurgulandı.

Yangına teslim olan Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor.

Victor Hugo’nun 1831 tarihli “Notre Dame’ın Kamburu” eseriyle ünü ölümsüzleştirilen katedral, özellikle Fransız Devrimi döneminde ciddi zarar gördü ve tarih boyunca birçok kez restore edildi.

https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/07/18/son-dakika-fransada-tarihi-nantes-katedralinde-korkunc-yangin-alevler-icinde-kaldi