Sancar: Ortadoğu’da barış hareketi başlatmalıyız

Partisinin düzenlediği “Halklar ve inançlar buluşması”nda konuşan Sancar, Ortadoğu ve bölgede yaşanan savaşlara dikkat çekti ve ‘Ortadoğu’da barış hareketinin çalışmalarını tez elden başlatmalıyız’ dedi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), başlattığı “Hep Birlikte Demokrasi Buluşmaları” kapsamında Hatay’da “Halklar ve İnançlar Buluşması” düzenledi. Buluşmaya; Eş Genel Başkan Mithat Sancar, HDK Eş Sözcüsü İdil Uğurlu, SYKP Eş Genel Başkanı Canan Yüce, ESP MYK Üyeleri Çiçek Otlu ve Osman Kara, Arap Alevi temsilcileri, Ermeni ve Hristiyan cemaati temsilcileri, Alevi örgütleri temsilcileri, Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyeleri, bağımsız milletvekili Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda vekil ile HDP MYK ve PM üyeleri katıldı.

Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları’nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Eş Genel Başkan Sancar, buluşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

1 Haziran’da açıkladıkları Tutum Belgesine değinen Sancar, Tutum Belgesi’nin Türkiye’deki bütün demokrasi güçlerine, iyilikten ve vicdandan yana her kesime bir çağrı olduğunu yineleyerek, “Bu çağrı herkesin bulunduğu yerden haksızlığa, adaletsizliğe, baskıya zulme itiraz etmesine dönük bir çağrıydı. Bizim bu tutum belgesine bağlı bir de demokratik mücadele programımız var. Onu da yine 15 Haziran’da Eş Başkanlar olarak Edirne’den ve Hakkari’den başlamıştık. Bütün engellemelere rağmen seslerimizi, çok geniş kesimlerle buluşturmayı başardık” dedi.

‘Sadece HDP ile olmaz, HDP’siz de olmaz’

“İtiraz; tek başına bu saydığımız kötülükleri bitirmez. İtirazdan inşaya geçmek gerekiyor” diyen Sancar, “HDP’siz bir yeni yaşam mümkün değil diyoruz ama sadece HDP’yle de olmayacağını biliyoruz. O nedenle kendimizi parti olarak bütün buluştuğumuz oluşumlarla kesimlerle temsiliyetlerle eşit görüyoruz. Burada ortaya çıkacak olan dönüşüm gücünün eşit bir parçası olarak var olmak istiyoruz. O nedenle buradan doğacak olan dönüşüm gücü, ortak güç olacaktır” diye konuştu.

‘Barış gücüne ihtiyaç var’

Ortadoğu ve bölgede yaşanan savaşlara da dikkati çeken Sancar, şöyle devam etti: “Sadece Suriye savaşı değil şimdi yeni bölgelerde savaş oyunları tezgahlama peşine düşen bir iktidar zihniyetiyle karşı karşıyayız. Eğer hep birlikte barış için bir araya gelmezsek bu politikalar daha binlerce, on binlerce insanın canına, on yıllar sürecek yaraların açılmasına yol açacaktır. O nedenle bizim acil ihtiyacımız barışın gücünü oluşturmak, sesini yükseltmektir. Kürt sorununda demokratik çözüm bu ülkede barış için vazgeçilmez şarttır. Bir yanda ülkede barışı, demokratik çözüm temelinde talep ederken öte yandan bölge barışı için de bütün halklara ve bölgedeki barış güçlerine çağrı yapmak istiyoruz. Bir Ortadoğu barış hareketine ihtiyacımız vardır. Hükümetlerin ötesinde, hükümetleri ve devletleri aşan güçlü bir toplumsal barış hareketinin çalışmalarını tez elden başlatmak zorundayız. ”

İktidarın zalimane uygulamalarının, bir ayrıştırma, düşmanlaştırma ve tekleştirme zihniyeti taşıdığını sözlerine ekleyen Sancar, devamla “Korkuya teslim olursak kendimizi ve vicdanımızı kaybederiz. Korkuya karşı çıkmak haysiyetine sahip çıkmakla eş anlamlıdır” dedi.

‘Toprağın altına huzur üstüne barış istiyoruz’

Sancar, sözlerini şöyle tamamladı: “Toprağın altı huzur bulsun. Mezarsız ölülerin yası tutulabilsin ki bugüne daha güçlü eşitlik ve kardeşlik köprüsü oluşturabilelim. Toprağın altına da huzur istiyoruz. Toprağın üstünde de barış istiyoruz. Onun için hep birlikte geçmişe adalet, bugüne adalet, yarına adalet diye haykırıyoruz. Eğer bunu başarabilirsek gerçek anlamda bir medeniyeti de bu toprakları da inşa etme imkanını yakalamış olacağız.”

Sancar’ın konuşması ardından etkinlik basına kapalı devam etti.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı

Yeni Yaşam Gazetesi